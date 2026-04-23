'Alexa, conviértete en inteligente': Alexa + llega a España impulsada por la IA, mucho más conversacional y personalizada

Se presentó en Estados Unidos hace unos meses y lo siguiente que queríamos era que llegara a España. Alexa+ ya es una realidad. El asistente por excelencia de Amazon llega con una nueva versión mucho más inteligente, conversacional y personalizada. Y lo que hemos podido ver lo confirma.

En un evento celebrado en Madrid al que ha acudido El HuffPost, la marca ha dejado bastante claro que el cambio es un salto total a lo que estábamos acostumbrados hasta ahora.

Lo hemos probado en áreas como la cocina, un estudio de cine y de música y también en un despacho. En todas ellas, Alexa+ ha demostrado su nueva potencia inteligente. Cambia su lenguaje, es mucho más conversacional, entiende las instrucciones, aunque no digamos una frase textual, pero, sobre todo, más inteligente que nunca.

Más conversacional que nunca

Si algo habíamos echado de menos en todo este tiempo con Alexa era las limitaciones que había cuando tratábamos de hablar con ella. Y no, no hablo de los que le dicen 'Alexa, te quiero mucho'.

Era un auténtico quebradero de cabezas pedir que encendiera una luz y si no decías la frase textual que habías configurado a través de la app, ya podías pedirlo por favor, pero no lo conseguías.

Alexa llega a su mejor versión. Es perfecta para gestionar calendarios, para gestionar reservas de forma automática e incluso salir de dudas para hacer algún tipo de compra. Y la principal novedad en su aplicación es que se ha actualizado, mejorado e incluido un chatbot que actúa de la misma forma que Alexa+.

Alexa+, en acción dentro de una cocina. AMAZON

Lo realmente curioso es que este chatbot no sólo se usa en su aplicación. También nos permite usarla a través de una página web, en cualquier navegador. Lo más llamativo es que es contextual, es decir, mantiene el contexto de las conversaciones que has mantenido y sabe un lenguaje no escrito de tus gustos, para personalizar mucho más la experiencia.

Un cambio trascendental

La gran novedad de Alexa+ es que es conversacional. En todo momento, sabe que te refieres a otra conversación, aunque no lo menciones. Es mucho más inteligente. Si quieres cambiar un evento que has apuntado en la aplicación del calendario de Google, se lo pides e incluso es capaz de mandar un mail a través de Gmail para avisar de que cancelas la cita.

Es un asistente, pero a la altura de 2026. Te responde a cualquier pregunta, aunque le hables de una forma más natural y menos robótica que hasta ahora. Es un esfuerzo enorme de la marca para que Alexa+ sea local y española y entiende perfectamente el lenguaje que no está escrito.

Presentación de Alexa+ en España. AMAZON

Algunos de los ejemplos de esta inteligencia en Alexa es una reserva en un restaurante. Ahora, toma acciones en el mundo real y no sólo en el ecosistema de Amazon. Transforma comandos de voz en instrucciones. Por voz o por escrito, permite reservar en un restaurante en cuestión de segundos. De hecho, tienen acuerdos con aplicaciones como TheFork o CoverManager, al igual que con Cabify o Fever. Y estará disponible más adelante.

En la cocina, nos recomienda una receta para cualquier plato. Nos dice los ingredientes y es capaz de añadir en una lista de la compra todos los ingredientes. Sin duda, un sinfín de novedades que sólo se pueden ir aprendiendo en el día a día.

¿Suscripción? ¿Hace falta comprar un nuevo dispositivo?

Para mí la gran sorpresa es que, aunque para usar Alexa+ hay una suscripción mensual de 22,99 euros al mes, que incluye Prime Video y Prime, también está incluida totalmente gratis en nuestra suscripción anual de Prime.

Durante esta primera etapa, los usuarios podrán usar gratuitamente Alexa+ para probarla y entender su nueva potencia inteligente. Y claro, la pregunta es: ¿Hace falta comprar un nuevo dispositivo para usar Alexa+? Pues la gran noticia es que no. El 98,2% de los dispositivos se pueden actualizar y la gestión no es nada sencilla.

No necesitas comprar el último dispositivo de Alexa. Puedes entrar en la página web que Amazon ha habilitado para mandar la solicitud y la compañía gestionará miles de invitaciones cada día para que los usuarios puedan configurarla de forma sencilla. Si te compras un nuevo dispositivo, ya vendrá configurado por defecto.

Alexa+ aterriza en España y es una de las mejores noticias para un asistente que cada vez tiene más y más recorrido en los hogares españoles. Y sí, es mucho más que una IA que usa, por el momento, unos 70 modelos. Puede tomar acción en tiempo real, recuerda todos los contextos y afina mucho más nuestra experiencia en nuestros hogares inteligentes.