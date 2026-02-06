Bruselas concluye que el diseño "adictivo" de TikTok incumple la normativa europea

TikTok, bajo la lupa de Bruselas. La Comisión Europea (CE) ha dictaminado este viernes, tras realizar una investigación a la red social china, que el diseño "adictivo" de la plataforma infringe la legislación europea, por lo que podría imponerle una multa en el supuesto de que el gigante tecnológico no realice cambios.

El objetivo de la CE es terminar con la adicción y pérdida de atención que genera en los menores de edad acciones como el scroll o la reproducción automática de videos. Su conclusión se conoce la misma semana en la que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció que quería prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

Según Bruselas, que ha llegado a estas conclusiones tras "una investigación exhaustiva", la red social "parece no implementar medidas razonables, proporcionadas y eficaces para mitigar los riesgos derivados de su diseño adictivo", motivo por el que se podría enfrentar a una multa de hasta el 6% de su facturación anual mundial.

Además, las herramientas actuales, como los controles parentales o los avisos para limitar el tiempo de pantalla, tampoco convencen. Según el Ejecutivo, "no parecen reducir eficazmente los riesgos" y, en el caso de los recordatorios de tiempo, son "fáciles de descartar".

En vista de todos estos factores, la Comisión considera que TikTok debería "modificar el diseño básico de su servicio". Entre las medidas que sugiere están desactivar progresivamente funciones como el desplazamiento infinito, aplicar "descansos de pantalla" efectivos —también por la noche— y ajustar su sistema de recomendaciones.

No obstante, Bruselas subraya que se trata de conclusiones preliminares. La empresa tiene ahora derecho a examinar los documentos del expediente y responder por escrito antes de que se adopte una decisión definitiva.

La investigación se ha basado en informes de evaluación de riesgos de TikTok, datos y documentos internos de la compañía, respuestas a solicitudes de información, estudios científicos y entrevistas con expertos en distintos campos, incluida la adicción conductual.