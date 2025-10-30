Aterrizan en España los nuevos Huawei Pura 80 Ultra y Pura 80 Pro: un diseño y unas cámaras que son un auténtico lujo

Pura fantasía. Huawei ha lanzado este miércoles en España los nuevos Pura 80 Ultra y Pura 80 Pro, una auténtica evolución llena de lujo y alta gama, combinada con potencia y cámaras de otro nivel.

La compañía china apuesta por un diseño atrevido, a la par que lujoso. Pero lo que es una verdadera declaración de intenciones es su cámara, buscando con ella la excelencia fotográfica redefinida.

Huawei regresa a la vanguardia también en nuestro país con un Pura 80 Ultra y Pura 80 Pro de otra galaxia. Ambos modelos tratan de capturar hasta el más mínimo detalle con la incorporación de cámaras más potentes y sensores mucho más grandes que los de la competencia.

Su diseño inspirado en la alta joyería vuelve a llamar la atención. Uno de esos que hacen que la gente se gire al cruzarse con alguien que lo lleva en la mano cuando va por la calle. El Pura 80 Pro tiene una cámara Ultra Lighting de 1 pulgada y una cámara Ultra Chroma, capaces de captar fielmente los colores tanto en fotografía como vídeo.

El nuevo Huawei Pura 80 Ultra. HUAWEI

En el caso del Pura 80 Ultra, también cuenta con una cámara dual y teleobjetivo conmutable. Se logra combinar un sensor de dos longitudes focales para poder usar el teléfono como si de una cámara cinematográfica se tratara.

Ambos teléfonos de alta gama se siguen apoyan en la nueva generación de la tecnología Huawei Xmage. Una herramienta capaz de aportar "un salto tangible en la fotografía móvil".

Como sus principales competidores, la compañía china también ha incluido un botón que sirva de acceso directo para poder utilizar la inteligencia artificial y, al igual que el resto, también se puede configurar fácilmente.

En el apartado de la batería, ambos modelos incorporan una batería de 5.170 mAh, alcanzando el día de uso, según la firma. Pero si se gasta antes de tiempo, soporta una carga rápida de 100 W y una inalámbrica 80 W.

El Huawei Pura 80 Pro se vende en tres colores, Glazed Red, Glazed White y Glazed Black, y su precio de partida es de 1.099 euros. Por su parte, el Pura 80 Ultra, está disponible en dos colores, Prestige Gold y Golden Black y tiene un precio de 1.499 euros. Por el lanzamiento, hasta el próximo 25 de noviembre, se incluye con la compra un Huawei Watch GT 5 y 12 meses de protección de pantalla y batería de regalo.