ChatGPT permitirá contenido erótico a partir de diciembre para los adultos verificados
ChatGPT permitirá contenido erótico a partir de diciembre para los adultos verificados

Según una encuesta publicada este mes por la organización Centro para la Democracia y la Tecnología (CDT), uno de cada cinco estudiantes afirma que ellos o alguien que conocen han tenido una relación romántica con una IA.

App ChatGPTNikolas Kokovlis

Ya es oficial. El mandamás de OpenAI, Sam Altman, ha anunciado este martes a través de 'X' (antes conocido como Twitter) que a partir de diciembre su plataforma permitirá contenido erótico para los adultos que verifiquen su edad, con el objetivo de tratar a "los usuarios adultos como adultos". 

"En diciembre, a medida que implementemos el control de edad de forma más completa y como parte de nuestro principio de ‘tratar a los usuarios adultos como adultos’, permitiremos, aún más, como contenido erótico para adultos verificados", afirmó Altman en la red social.

El anuncio ha generado una división entre quienes apoyan la idea y quienes le ven algunas lagunas legales y éticas. Jenny Kim, socia del bufete de abogados Boies Schiller Flexner, a quien la BBC ha entrevistado, se ha preguntado "cómo van a garantizar que los menores no puedan acceder a las secciones (...) exclusivas para adultos que ofrecen contenido erótico". 

Y es que, aunque desde la compañía han asegurado que este tipo de contenido estará disponible solo para aquellos adultos que hayan verificado y demostrado su mayoría de edad, lo cierto es que aún no han explicado cuáles serán sus métodos de verificación, ni tampoco las medidas de seguridad adicionales que se tomarán.

De hecho, ya ha habido algún que otro problema en torno a esta cuestión. Un ejemplo ocurrió el pasado abril, cuando el portal tecnológico TechCrunch denunció que la empresa estaba permitiendo a un usuario menor de edad la generación de contenido erótico gráfico. Además, según una encuesta publicada este mes por la organización Centro para la Democracia y la Tecnología (CDT), uno de cada cinco estudiantes afirma que alguien que conocen o ellos mismos han tenido una relación romántica con una IA.

Cabe destacar que no es la primera, ni la única, compañía del sector que ha optado por "diversificar" su negocio, ya que hace no mucho Grok también introdujo dos chatbots eróticos de IA con los que se puede mantener conversaciones subidas de tono y "coquetear". 

La Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés) ya investiga cómo estas tecnologías interactúan con los menores de edad, e incluso se han presentado algunos proyectos de ley en el Congreso estadounidense para regular el uso de los chatbots como productos, lo que abriría la puerta a demandas legales en caso de daños.

