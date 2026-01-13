La red social X sufre una caída global en sus servidores

La red social X, propiedad del magnate Elon Musk, ha experimentado alrededor de las 15:00 de este martes una caída global que ha dejado a millones de usuarios sin poder postear, republicar o utilizar de ninguna manera posible la red: ni para compartir ni para visualizar mensajes o publicaciones previamente escritas por otros usuarios.

De acuerdo con lo apuntado por la web Down Detector, encargada de detectar los percances o incidencias que ocurren en la red en tiempo real, ha notificado que la caída para todos los usuarios se traducía en un mensaje en el que aparecía: "Algo salió mal. Intenta recargar".

Sin embargo, pasados unos minutos, parece que la normalidad ha regresado a la red social, aunque muchos usuarios continúan teniendo ciertos problemas para acceder o cargar su interfaz, ya que puede que exista todavía cierta inestabilidad en sus servidores.

Algunos usuarios han reportado en la propia red social lo ocurrido y se preguntaban si se había producido algún tipo de error o "caída". Lógicamente, esos mensajes han sido publicados y vistos por el resto de usuarios una vez el servicio ha vuelto a restablecerse.

Este tipo de episodios se han producido con relativa frecuencia en los últimos meses en una red social que si por algo destacaba hasta hace no mucho, era por su infalibilidad a la hora sufrir caídas o problemas técnicos, a diferencia de otras redes sociales mundialmente utilizadas y que sí experimentaban estos fallos más habitualmente.

Sin embargo, y a diferencia de lo ocurrido con otras caídas globales de X, en las que la red social falló durante horas, en esta ocasión, la situación parece haberse subsanado de forma rápida, aunque habrá que estar pendiente por si ocurre nuevamente.