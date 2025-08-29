Cómo saber si tus datos privados están circulando por la red sin tu permiso gracias a este servicio de Google

Desde hace unas semanas, concretamente desde el mes de julio, Google ha habilitado una funcionalidad gratuita a través de la que se puede saber si tus datos privados han sido víctima de algún tipo de hackeo y se encuentra circulando por la red sin tu permiso.

Aunque anteriormente era necesario disponer de una suscripción de Google One para poder utilizar el servicio, la compañía tecnológica ha decidido abrir su acceso a todos los usuarios que tengan una cuenta de Google.

Para descubrir si hay información personal tuya en lugares de internet en los que no debería estar, hay que acceder al sitio web myactivity.google.com y entrar en la sección 'Resultados que te conciernen'.

Tal y como recoge el medio de comunicación italiano Focus, dentro del apartado 'Resultados que te conciernen' se solicita introducir el nombre completo, la dirección postal, el correo electrónico y el número de teléfono.

En ese sentido, Google subraya que los datos introducidos únicamente se utilizan para comprobar si figuran en bases de datos maliciosas, por lo que ni se almacenan ni se recopilan para la elaboración de perfiles publicitarios.

Además, la compañía ofrece la opción de escribir hasta tres variantes en cada uno de los campos (teléfono, dirección, correo electrónico…) para así permitir rastrear también información antigua.

Una vez introducidos los datos, el sistema inicia el escaneo en las bases de datos (el proceso, cuando se inicie por primera vez, puede llegar a tardar entre 5 y 6 minutos) e informa de las posibles coincidencias encontradas.

Si se detecta que los datos privados están es un lugar no deseado, se puede solicitar su eliminación haciendo clic en el menú que aparece junto a cada enlace. No obstante, esas solicitudes se estudian de forma manual para evitar que se elimine información que pueda figurar en sitios web gubernamentales o institucionales.