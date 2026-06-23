El barómetro nPerf revela cuál es la mejor fibra de España en 2026

Una de las principales preocupaciones de los usuarios en el momento de buscar un operador de internet, es elegir una conexión de fibra óptica de calidad y encontrar la mejor fibra de España. La cual es responsable de una experiencia rápida estable y capaz de responder a las necesidades actuales del hogar digital. Para poder ayudar a estos consumidores a identificar cuáles son las redes que ofrecen el mejor rendimiento, existen unos estudios como el barómetro nPerf, una referencia internacional en la evaluación de la calidad de las conexiones fijas y móviles.

Este barómetro analiza cada año millones de pruebas para poder ofrecer una visión objetiva del rendimiento de las principales redes. Gracias a este método se ha convertido como una herramienta de gran valor para conocer la calidad efectiva de las diferentes infraestructuras de internet más allá de las velocidades teóricas anunciadas por los operadores.

¿Qué mide este informe?

El barómetro nPerf se basa en pruebas de rendimiento realizadas por usuarios reales a través de diferentes dispositivos y ubicaciones. Tiene como objetivo evaluar la calidad de la experiencia de conexión que reciben los clientes en su día a día.

Para ello, el estudio analiza varios indicadores claves:

Velocidad de descarga

La velocidad de descarga es uno de los factores más importantes para los usuarios. Este parámetro mide la rapidez con la que se reciben datos desde internet en casa hacia el dispositivo.

Una buena velocidad de descarga permite disfrutar de vídeos en alta definición, plataformas de streaming, videojuegos online, descargas de archivos pesados y navegación web fluida sin interrupciones. Además, resulta esencial en hogares donde varios dispositivos se conectan simultáneamente a la red.

Latencia de la red

La latencia mide el tiempo que tarda una información en viajar desde el dispositivo del usuario hasta el servidor y regresar.

Cuanto menor sea la latencia, más rápida será la respuesta de la conexión. Este aspecto es especialmente relevante para actividades que requieren interacción en tiempo real, como las videollamadas, el teletrabajo, los videojuegos online o las aplicaciones colaborativas.

Una red con baja latencia proporciona una experiencia más inmediata y evita retrasos que pueden afectar al rendimiento.

Velocidad de subida

La velocidad de subida se refiere a la rapidez con la que los usuarios pueden enviar información a internet.

Un dato interesante y buscado debido al crecimiento del teletrabajo, el almacenamiento en la nube, la creación de contenido digital y las videoconferencias.

Subir archivos pesados, compartir documentos de trabajo o transmitir contenido en directo requiere una buena capacidad de subida para garantizar una experiencia satisfactoria.

Resultados del informe: ¿qué red de fibra es la mejor?

Los resultados del barómetro nPerf de este año 2026, sitúan a la red de +Orange como líder de la clasificación global, obteniendo una puntuación total de 135.819 nPoints.

Todo esto hace que sea una red preparada para responder a las crecientes exigencias de conectividad de hogares y empresas.

La metodología de nPerf permite evaluar el rendimiento real experimentado por los usuarios, esto hace que los resultados sean fiables y son una referencia para quienes desean contratar una conexión fiable y eficiente.

La posición obtenida por la red de +Orange confirma la fortaleza de una infraestructura capaz de ofrecer altas velocidades, baja latencia y una experiencia de navegación consistente.

Además, el crecimiento constante de los servicios digitales, el consumo de contenidos en streaming, el trabajo remoto y la conectividad de múltiples dispositivos dentro del hogar hacen que disponer de una red de alto rendimiento sea más importante que nunca.

Asimismo, Los datos recogidos por el informe demuestran que la red de +Orange destaca precisamente en aquellos aspectos que más influyen en la experiencia diaria de los usuarios.

MASMOVIL, internet en casa con la red número uno

Contar con acceso a una de las mejores infraestructuras de fibra del país supone una ventaja importante para los usuarios que buscan una conexión de calidad para su hogar.

Como parte del grupo MasOrange, MASMOVIL opera sobre la red que ha obtenido la mejor valoración global en el barómetro nPerf. Esto permite a sus clientes beneficiarse de una infraestructura reconocida por su rendimiento, estabilidad y capacidad para adaptarse a las necesidades actuales de conectividad.

Las soluciones de internet en casa de MASMOVIL están diseñadas para ofrecer una experiencia fluida en actividades tan diversas como el teletrabajo, el streaming de vídeo, las videollamadas, los videojuegos online o la conexión simultánea de múltiples dispositivos.

En un entorno cada vez más digitalizado, disponer de una conexión respaldada por la red líder del informe nPerf representa una garantía adicional para quienes desean navegar, trabajar y disfrutar del entretenimiento online con total tranquilidad.

El reconocimiento obtenido por la red de +Orange en el barómetro nPerf 2026 refuerza su posición como una de las infraestructuras de referencia en España y permite a los clientes de MASMOVIL acceder a una conectividad preparada para afrontar los retos digitales del presente y del futuro.