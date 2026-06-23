La paradoja del manjar al borde de la extinción: la anguila europea está más amenazada que el lince o el panda y aun así se subasta a 13.000 euros el kilo

La anguila europea está catalogada en peligro crítico de extinción, pero sus crías siguen pescándose y vendiéndose como un producto de lujo.

Son las dos de la madrugada en el río Nalón, en Asturias. La noche es oscura, fría y lluviosa, las condiciones ideales para que las angulas remonten el cauce desde el mar. David Álvarez, pescador de 52 años y tres décadas de experiencia, revisa el contenido de sus redes tras cuatro horas de trabajo. El resultado cabe en la palma de una mano: apenas 20 gramos. "Ni pa tabaco, ¡ni pa tabaco!", exclama resignado en declaraciones a El País.

La escena resume mejor que cualquier estadística el estado de uno de los peces más fascinantes y amenazados de Europa. La anguila europea (Anguilla anguilla), cuya fase juvenil se conoce como angula, ha sufrido un desplome tan severo que hoy está catalogada como especie en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), una categoría más grave que la que afecta al lince ibérico o al panda gigante.

Y, sin embargo, sigue llegando a las mesas de algunos restaurantes de lujo.

Un viaje de miles de kilómetros que sigue siendo un misterio



La historia de la anguila europea parece sacada de una novela de aventuras. Su vida comienza en el remoto mar de los Sargazos, en pleno Atlántico occidental. Allí nacen sus larvas, que durante meses son arrastradas por las corrientes oceánicas hasta las costas europeas.

Cuando llegan a los estuarios, se transforman en las transparentes angulas que buscan los pescadores. Después remontan ríos y humedales durante años, convirtiéndose en anguilas amarillas y posteriormente en anguilas plateadas. Finalmente, emprenden un último viaje de miles de kilómetros de regreso a los Sargazos para reproducirse y morir.

Lo extraordinario es que los científicos aún desconocen muchos aspectos fundamentales de este ciclo vital. No saben exactamente cómo se orientan durante sus migraciones ni qué determina que unas terminen en Asturias y otras en Suecia o Italia.

De alimento humilde a producto de lujo



Durante buena parte del siglo XX, las angulas eran abundantes en muchas zonas del norte de España. Se consumían con normalidad y en algunos lugares incluso se utilizaban como alimento para animales. Hoy la situación es radicalmente distinta.

La escasez ha disparado los precios hasta niveles impensables hace unas décadas. A comienzos de la última campaña, la Cofradía de San Juan de la Arena subastó un primer lote de apenas 350 gramos a un precio equivalente a 13.000 euros por kilo.

Durante el resto de la temporada, los precios suelen oscilar entre los 100 y los 800 euros por kilo, dependiendo de la oferta disponible y del momento del año.

Paradójicamente, cuanto más escaso se vuelve el recurso, más exclusivo y deseado resulta para determinados consumidores.

Un colapso documentado por la ciencia



Los datos manejados por los organismos científicos son alarmantes. Según el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM), por cada 100 angulas que llegaban al mar del Norte en la década de 1970, hoy apenas llegan 0,7. En otras regiones europeas, el descenso también es dramático.

Las causas son múltiples: sobrepesca, contaminación de ríos y estuarios, cambio climático y alteración de corrientes oceánicas, construcción de presas y obstáculos fluviales, pérdida de hábitat e introducción de parásitos exóticos.

Los investigadores coinciden en que ningún factor explica por sí solo el declive, pero el resultado es evidente: las poblaciones reproductoras siguen disminuyendo y no muestran signos claros de recuperación.

Científicos y chefs piden prohibir su captura



Ante esta situación, el CIEM lleva años recomendando la suspensión total de la pesca de angulas y anguilas, incluso para programas de repoblación.

España estudió recientemente incluir la especie en el Catálogo Español de Especies Amenazadas bajo la categoría de "en peligro de extinción", lo que implicaría prohibir su captura. Sin embargo, varias comunidades autónomas se opusieron a la medida.

Mientras tanto, algunas de las voces más influyentes de la gastronomía española han comenzado a posicionarse. El chef Andoni Luis Aduriz, responsable de Mugaritz, considera que seguir consumiendo angulas resulta incompatible con la situación de la especie.

"Nadie pierde el pelo por no comer un producto concreto", sostiene en El País. Junto a otros cocineros como Ángel León y diversos integrantes de Euro-Toques, apoya la prohibición de su pesca hasta que las poblaciones se recuperen.

El lujo de comer una especie al borde de desaparecer



La paradoja resulta difícil de ignorar. Un animal que ha sobrevivido durante más de 40 millones de años, capaz de realizar una de las migraciones más extraordinarias del planeta, depende ahora de decisiones humanas para evitar su desaparición.

Mientras algunos pescadores defienden que ya han asumido décadas de restricciones y reducciones de capturas, los científicos insisten en que no existe actualmente ningún nivel de explotación que pueda considerarse sostenible.

Entre ambos mundos, las angulas siguen alcanzando precios récord y protagonizando menús exclusivos. Su rareza alimenta su valor comercial, precisamente cuando su supervivencia nunca ha estado tan amenazada.

El resultado es una de las contradicciones más llamativas de la gastronomía europea: un manjar cada vez más exclusivo porque cada vez quedan menos ejemplares.