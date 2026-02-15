En las tropas de Rusia se preguntan cómo pretenden que deben luchar después de esta gran pérdida

Vladímir Putin, presidente de Rusia, y la compleja situación que atraviesa su país con relación a las telecomunicaciones.

Desde el pasado 10 de febrero, los cibernautas rusos han manifestado el funcionamiento intermitente por parte de la aplicación de mensajería instantánea Telegram. Los fallos en la plataforma se deben a una restricción impuesta por el mismo Kremlin con la intención de controlar el espacio informativo del país, incentivando a sus nacionales a hacer uso de otras herramientas digitales respaldadas por el Estado.

La decisión por parte de Moscú ha generado un rechazo mayoritario por parte de las fuerzas rusas. Los soldados argumentan que, para ellos, Telegram no es una simple red social; esta cumple un rol fundamental en el diario vivir de la guerra.

Ya que es un canal fluido de información en el cual coordinan movimientos ofensivos y tácticas de defensa en el campo de batalla. Muchos uniformados se cuestionan cómo podrán seguir desarrollando sus labores militares sin la capacidad de tener un método de comunicación eficaz; así lo informa en uno de sus más recientes artículos la agencia búlgara Novinite.

El descontento de los uniformados

Por medio de videos difundidos por canales de vigilancia, varios soldados rusos se pronuncieron respecto a dicha situación. Uno de ellos sostuvo que Telegram era su único medio para mantenerse en contacto durante el servicio activo y pidió que no se restringiera. Otros destacaron que la aplicación es esencial para compartir rápidamente información sobre ataques con drones y organizar las respuestas defensivas.

Además, los escuadrones antidrones advirtieron que cualquier ralentización debilitaría su capacidad para contrarrestar los vehículos aéreos no tripulados, especialmente en zonas recientemente ocupadas.

E incluso varios importantes canales proguerra criticaron la medida, calificándola de otra prohibición general que solo alimentaría la frustración y la confusión. A pesar de las reacciones reprobando la medida, el Roskomnadzor, la entidad gubernamental de telecomunicaciones rusas, aclaró que las restricciones se mantendrán.