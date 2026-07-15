Despedida dos días antes de dar a luz: la científica que acusa a Meta de usar la IA para señalar a quien coge la baja de maternidad

Meta, la propietaria de plataformas como Facebook e Instagram, se enfrenta a una multa histórica... y también a una demanda laboral inusual por parte de un grupo de trabajadores despedidos. Los antiguos empleados han presentado una denuncia en un tribunal federal de California, en EEUU, en la que acusan a la multinacional que dirige Mark Zuckerberg de haber usado IA para elegir a las personas que despedirían.

Según la demanda presentada por este grupo de 26 trabajadores afectados por los despidos de la compañía, los modelos de inteligencia artificial que intervinieron en esta decisión perjudicaron especialmente a personas que estaban ya de baja por paternidad o maternidad o tenían ciertas adaptaciones por haber sufrido un accidente o sufrir una discapacidad, según recoge The Guardian.

El diario británico incide en que la demanda se interpuso esta misma semana en un tribunal federal estadounidense y sostiene que Meta empleó un conjunto de sistemas de inteligencia artificial para puntuar, clasificar y seleccionar a los empleados para un recorte que acabó suponiendo el despido de unas 8.000 personas a principios de este año.

De entre esas 8.000 personas hay una científica que se encontraba de baja por maternidad, estaba a días de dar a luz. Cuando apenas quedaban 48 horas para que tuviese a su hijo, esta científica recibió una notificación de despido de la compañía. Otro de los demandantes es un ingeniero que detalla cómo la evaluación de su rendimiento laboral empezó a bajar justo después de comenzar una baja médica.

En España la patronal está instalando el debate en torno al supuesto absentismo laboral, e incluso el líder de la oposición, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha asumido como propio parte de ese discurso. Las organizaciones sindicales inciden, no obstante, de lo peligroso que puede ser mezclar absentismo con una baja médica legítima. Por otro lado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha advertido que la inteligencia artificial está cada vez más presente en el mundo del trabajo.

Las circunstancias que rodean esta demanda interpuesta contra Meta avalan esa idea. La demanda destaca que la IA no tenía en cuenta las bajas médicas y por eso daban menos puntuación de rendimiento a varios trabajadores que fueron despedidos. También critican que la compañía emplease esta tecnología en lugar de apoyarse en los jefes de equipo que conocen mejor cómo funciona cada unidad de la firma.

La firma que dirige Zuckerberg, por su parte, ha rechazado esas acusaciones: según recoge The Guardian, esas afirmaciones "carecen de fundamento". Las decisiones, según un portavoz de la compañía que ha hablado con el medio británico, "fueron y siguen siendo tomadas por personas, no por la inteligencia artificial".

Los demandantes han exigido también ante el juzgado que se realice una auditoría sobre los sistemas IA que se emplean en Meta para esclarecer si esos algoritmos tuvieron que ver en la elección de qué personas serían despedidas. Desde 2022, la multinacional propietaria de Facebook o de Instagram ha prescindido de unos 29.000 puestos de trabajo. Primero persiguiendo el metaverso. Ahora haciendo lo propio con la IA.