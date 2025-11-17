La NASA revoluciona con sus lavadoras para astronautas: no necesita detergente y un ciclo de limpieza de 30 minutos

A menudo, la gran y pequeña pantalla han contribuido a acercarnos el apasionante mundo de la carrera espacial y todo lo que tenga que ver con ese absoluto privilegio que supone poder otear el planeta azul a millones de kilómetros de distancia de este. Hemos soñado con que las patatas de Matt Damon brotan en tierra marciana y hemos imaginado correcciones de viajes intergalácticos con intrincados cálculos matemáticos para aprovechar la órbita de planetas en la nueva ruta.

Con todo, hay aspectos más relacionados con la vida cotidiana que no suelen trascender en estos largometrajes. Curiosidades relacionadas con la comida y la bebida -¿seguirán bebiendo Tang?, no, es broma-, más bien su ingesta, pero la realidad es que hay tareas domésticas de las que tampoco puede prescindirse flotando en una nave espacial. La ropa es una de ellas. ¿Qué hacen para tener mudas limpias?

Precisamente, un reportaje de la revista The National Geographic aborda todo lo relacionado con la ropa en el espacio. Lo primero, ¿sabías que no se lavan la ropa? Tal y como recoge la mencionada información, se lavan con toallitas húmedas y champú sin enjuague. El motivo es el agua, ya que conforma esferas que flotan suspendidas en microgravedad -esto ya sí que tiene incontables ejemplos en películas, de minigotas conformando cortocircuitos para que el héroe salve la travesía espacial-, que pueden causar accidentes y averías. ¿Y la ropa? Pues es desechable, al menos, de momento, porque un proyecto de unos equipo de investigación chino podría revolucionarlo todo.

Un invento que podría acabar con la ropa espacial de usar y tirar

En esta línea, y según The National Geographic, actualmente no hay lavadoras en instalaciones espaciales permanente como la Estación Espacial Internacional (EEI). El sistema empleado se basa en emplear lo máximo posible la misma prenda hasta que se almacena para ser desechada. La ropa interior y las camisetas son las que menos usos tienen, apenas unos días. Las sudaderas y pantalones se aprovechan más tiempo. ¿Cómo se deshacen de estas prendas sucias? Se van almacenando en bolsas que luego se meten en un carguero espacial. Cuando finaliza la misión, se expulsan y se incineran en la reentrada en la atmósfera.

Pero todo eso, en términos de un viaje espacial, es carísimo y poco funcional. En una nave se calcula cada peso con exactitud, desde un tornillo al calzoncillo del astronauta en cuestión. Tener que ir almacenando ropa sucia aunque después vaya a ser destruida supone una carga a mayores que conviene evitar. Pues los investigadores chinos han ideado un sistema para poder lavar la ropa en el espacio y reutilizarla, un trabajo publicado en la revista especializada Sciengine.

Se trata de una especie de lavadora en forma de cubo, de unos 12 kilos de peso. Sus principales características es que no precisa de detergente y el ciclo de lavado es de una media hora. El invento desarrollado en el Centro de Investigación y Entrenamiento de Astronautas de China emplea 400 mililitros de agua por lavado en formato de niebla ultrafina para lavar un total de 800 gramos de ropa, menos de un kilo.

El procedimiento se desarrolla en cámara sellada y es el siguiente. En primer lugar, se rocía las prendas a lavar con la mencionada niebla ultrafina, para después liberar ozono para la desinfección -se han logrado tasas del 99% de esterilización-. para luego secar la ropa con aire caliente que descompone ese ozono. Todo se realiza contando con filtros y sensores que impidan la formación de gotas nocivas y se evite la presencia de gases nocivos.