El exCEO de Levi's señala que nunca mete los vaqueros en la lavadora: "Si se ponen realmente asquerosos, los lavo en la ducha"

Es un debate que da un poco de grima: ¿cuándo hay que lavar nuestros pantalones vaqueros? Cada poco, surgen opiniones a favor o en contra de meter estas prendas con frecuencia en la lavadora. Están los que ponen la higiene por encima de todo, por lo que se llevan las manos a la cabeza si no los metes en el tambor cada pocos días, y los que insisten en que no es necesario y, además, se pone en riesgo el tejido.

Los vaqueros se deben lavar, pero no con tanta frecuencia como otras prendas, dicen los favricantes. El lavado regular ayuda a mantener la higiene, eliminar la suciedad y recuperar su forma, pero un lavado excesivo puede dañar el tejido y el color. La mayoría de los expertos y fabricantes, como el mítico Levi's, sugieren lavar los jeans aproximadamente cada diez usos, siempre que no presenten manchas visibles y no huelan mal, claro. Otros expertos recomiendan lavarlos después de cuatro o seis usos, como poco.

Una de las personas que más sabe de este tipo de tela es Charles Bergh, que fue precisamente CEO de la citada marca norteamericana desde septiembre de 2011 hasta enero de 2024. Y lo tiene clarísimo: "Nunca lavo los vaqueros en la lavadora. Si se ponen muy sucios, les hago una limpieza puntual en la ducha", indicó en diversas entrevistas a lo largo de su labor. En su caso, indica que además de la cuestión de mantener en buen estado el tejido, suma una causa ambiental: tanto la producción como el constante lavado de los vaqueros necesitan enormes cantidades de agua, lo que no es sostenible, a su entender.

No sólo para el lavado: la producción de jeans requiere una cantidad asombrosa de agua. Para ponerlo en perspectiva, se estima que la agricultura del algodón, que es la materia prima principal para nuestros tejanos, consume aproximadamente 2.700 litros de agua por cada camiseta de algodón. Esto significa que la producción de vaqueros no sólo agota nuestras cuencas hídricas, sino que también afecta a comunidades enteras que dependen de estos recursos. También implica el uso de productos químicos peligrosos. Los tintes y acabados utilizados contienen sustancias que pueden ser altamente tóxicas. Muchos de estos compuestos son persistentes en nuestros ecosistemas, contaminando ríos y suelos. La exposición a estos químicos no afecta solamente al medio ambiente, sino también la salud de los trabajadores en las fábricas y las comunidades cercanas. Es un ciclo vicioso que debemos romper, expone por ejemplo la Fundación EcoJeans.

Charles V Bergh posa en sus tiempos como presidente y director ejecutivo de Levi Strauss & Co., en 2017, en Gurgaon (India). Pradeep Gaur / Mint via Getty Images

¿Qué hace Bergh, entonces? ¿Lleva sucios sus pantalones? Según su explicación, si tiene una mancha puntual, lo que hace es rascarla y frotar donde hay suciedad. Sin más. Y dice que es suficiente. Sin embargo, cuando se necesita una limpieza más a fondo, "si están realmente asquerosos, ya sabes, si he estado sudando o algo así, los lavo en la ducha", precisa, "Me meto en la ducha y, mientras me enjabono, hago lo mismo con mis pantalones".

Aunque el ahora profesor titular en la Escuela de Negocios de Harvard repitió la idea constantemente en sus encuentros con la prensa, no siempre fue bien entendido y generó polémica. ¿Acaso no hay que lavan nunca nunca estos productos? Bergh precisaba que "los verdaderos amantes del denim, la gente que realmente adora este tejido, te dirá que nunca debes meter tus vaqueros en la lavadora. Así que eso es lo que hago", pero no daba lecciones a nadie.

En lo que sí coinciden los expertos es en los siguientes consejos para que los vaqueros duren más y se mantengan en buen estado:

Lavar del revés: Esto ayuda a proteger el color y a prevenir que se decoloren.

Usar agua fría: El agua caliente puede hacer que se encojan y pierdan color. Es mejor usar temperaturas bajas (máximo 30°C).

Ciclo delicado: Utilizar un ciclo de lavado suave o delicado es lo ideal.

Detergente suave: Evitar el uso excesivo de jabón o suavizante. Un detergente suave es suficiente.

Secar al aire libre: Evitar la secadora, ya que el calor puede dañar las fibras y el ajuste. Es mejor secarlos colgados al aire, lejos de la luz directa del sol.

Limpieza de manchas puntuales: Entre lavados, si solo hay una pequeña mancha, límpiala con un paño húmedo y jabón suave en lugar de lavar toda la prenda.

Ya sabes, piensa un poco la próxima vez que saques tus vaqueros del cubo de la ropa sucia...

