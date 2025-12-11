Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Disney llega al parque temático de OpenAI y vas a poder usar su IA para crear vídeos basados en más de 200 personajes
Tecnología
Tecnología

Disney llega al parque temático de OpenAI y vas a poder usar su IA para crear vídeos basados en más de 200 personajes

Acuerdo histórico entre ambas compañías. Disney se convierte en el primer socio de licencias de contenido en la plataforma de vídeo generativo, invertirá 1.000 millones de dólares en la empresa e implementará ChatGPT para sus empleados.

Sergio Coto
Sergio Coto
Foto de archivo del logo de Disney en un teléfono móvil.
Foto de archivo del logo de Disney en un teléfono móvil.CFOTO/Future Publishing via Gett

"Si puedes soñarlo, puedes hacerlo". La frase, atribuida a Walt Disney, es perfecta para introducir el paso que ha dado este jueves Disney. En un comunicado, ha hecho oficial un acuerdo histórico junto a OpenAI. Se convierte, desde ya, en el primer socio de licencias de contenido en Sora, la plataforma de vídeo generativo de la compañía de Sam Altman.

La realidad es que Disney ha querido entrar en el parque temático en el que se ha convertido OpenAI. Entre sus atracciones, se encuentran Sora, ChatGPT Atlas y la joya de la corona, ChatGPT. Tal es su influencia y su impacto a nivel mundial, tras convertirse en la start-up privada más valiosa del mundo, que hasta The Walt Disney Company ha querido unirse a la fiesta.

En este nuevo acuerdo de licencia de tres años, ambas empresas han llegado a un entendimiento para que Sora pueda generar vídeos sociales cortos a través de los usuarios, basándose en más de 200 personajes animados y criaturas del mundo de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars.

Por si fuera poco, cualquier persona que utilice ChatGPT Images, escribe la imagen que quiere generar y la IA se encarga de crear nuevas inspiradas en estos conocidos personajes, sin incluir imágenes ni voces de artistas.

La 'Mickey herramienta'

Pero la cosa no queda ahí, ya que el acuerdo entre OpenAI y The Walt Disney Company tiene mucho más, aunque no será tan visible como lo anterior. Disney será un cliente importante de OpenAI y, desde ahora, podrá usar sus API para poder crear nuevos productos y herramientas. Asegurando que implementará ChatGPT para sus empleados.

En cuestión de números, Disney ha detallado que hará una inversión de capital de 1.000 millones de dólares en OpenAI y tendrá derecho a una compra de capital adicional en la firma de Sam Altman.

"Disney y OpenAI reafirman su compromiso compartido con el uso responsable de la IA, que protege la seguridad de los usuarios y los derechos de los creadores. Juntas, las compañías impulsarán una IA centrada en el ser humano que respete las industrias creativas y amplíe las posibilidades de la narrativa", ha detallado en el escrito.

Robert A. Iger, director ejecutivo de The Walt Disney Company, también ha puesto en valor la "innovación tecnológica" que ha sido capaz de moldear "la evolución del entretenimiento". "Trayendo consigo nuevas formas de crear y compartir grandes historias con el mundo", ha razonado.

El acuerdo, contempla que tanto Sora como ChatGPT Images comiencen a generar estos vídeos con personajes de Disney a principios de 2026. Entre los personajes, se encuentran Mickey Mouse, Minnie Mouse, Lilo, Stitch, Ariel, Bella, Bestia, Cenicienta, Baymax, Simba, Mufasa, así como personajes de los mundos de Encanto, Frozen, Inside Out, Moana, Monsters Inc., Toy Story, Up, Zootopia y más.

Respecto a contenidos ilegales o dañinos, OpenAI y Disney también se han comprometido a mantener controles sólidos para prevenir su generación y respetar los derechos de los propietarios de contenido en relación con los resultados de los modelos.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 