Disney llega al parque temático de OpenAI y vas a poder usar su IA para crear vídeos basados en más de 200 personajes

"Si puedes soñarlo, puedes hacerlo". La frase, atribuida a Walt Disney, es perfecta para introducir el paso que ha dado este jueves Disney. En un comunicado, ha hecho oficial un acuerdo histórico junto a OpenAI. Se convierte, desde ya, en el primer socio de licencias de contenido en Sora, la plataforma de vídeo generativo de la compañía de Sam Altman.

La realidad es que Disney ha querido entrar en el parque temático en el que se ha convertido OpenAI. Entre sus atracciones, se encuentran Sora, ChatGPT Atlas y la joya de la corona, ChatGPT. Tal es su influencia y su impacto a nivel mundial, tras convertirse en la start-up privada más valiosa del mundo, que hasta The Walt Disney Company ha querido unirse a la fiesta.

En este nuevo acuerdo de licencia de tres años, ambas empresas han llegado a un entendimiento para que Sora pueda generar vídeos sociales cortos a través de los usuarios, basándose en más de 200 personajes animados y criaturas del mundo de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars.

Por si fuera poco, cualquier persona que utilice ChatGPT Images, escribe la imagen que quiere generar y la IA se encarga de crear nuevas inspiradas en estos conocidos personajes, sin incluir imágenes ni voces de artistas.

La 'Mickey herramienta'

Pero la cosa no queda ahí, ya que el acuerdo entre OpenAI y The Walt Disney Company tiene mucho más, aunque no será tan visible como lo anterior. Disney será un cliente importante de OpenAI y, desde ahora, podrá usar sus API para poder crear nuevos productos y herramientas. Asegurando que implementará ChatGPT para sus empleados.

En cuestión de números, Disney ha detallado que hará una inversión de capital de 1.000 millones de dólares en OpenAI y tendrá derecho a una compra de capital adicional en la firma de Sam Altman.

"Disney y OpenAI reafirman su compromiso compartido con el uso responsable de la IA, que protege la seguridad de los usuarios y los derechos de los creadores. Juntas, las compañías impulsarán una IA centrada en el ser humano que respete las industrias creativas y amplíe las posibilidades de la narrativa", ha detallado en el escrito.

Robert A. Iger, director ejecutivo de The Walt Disney Company, también ha puesto en valor la "innovación tecnológica" que ha sido capaz de moldear "la evolución del entretenimiento". "Trayendo consigo nuevas formas de crear y compartir grandes historias con el mundo", ha razonado.

El acuerdo, contempla que tanto Sora como ChatGPT Images comiencen a generar estos vídeos con personajes de Disney a principios de 2026. Entre los personajes, se encuentran Mickey Mouse, Minnie Mouse, Lilo, Stitch, Ariel, Bella, Bestia, Cenicienta, Baymax, Simba, Mufasa, así como personajes de los mundos de Encanto, Frozen, Inside Out, Moana, Monsters Inc., Toy Story, Up, Zootopia y más.

Respecto a contenidos ilegales o dañinos, OpenAI y Disney también se han comprometido a mantener controles sólidos para prevenir su generación y respetar los derechos de los propietarios de contenido en relación con los resultados de los modelos.