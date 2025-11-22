Llevo varias semanas usando las gafas Oakley Meta Vanguard y esto es lo que las hace útiles hasta para los que no hacen deporte

Resumen: He puesto a prueba durante varias semanas las gafas Oakley Meta Vanguard y estoy muy seguro de que son algo más que un complemento para hacer deporte. Aunque es un dispositivo claramente dirigido a la gente que practica deporte, por su estética y también los registros de actividad que hace, cuenta con Meta AI. Uno de los sistemas de IA del momento, capaz de resolver dudas complicadas, así como capturar con la cámara integrada lo que tenemos delante.

Ventajas

Su cámara puede grabar vídeo en calidad 3K UHD y es muy, pero que muy, resolutiva.

Sin duda, lo que las hace diferentes es su sincronización con Meta AI, una inteligencia artificial que coloca sus gafas en otro nivel.

Los altavoces integrados son muy buenos y ya sea con música o con la voz de su asistente, todo se escucha a la perfección.

Es capaz de avisarte de que tu ritmo de carrera, en el caso de estar corriendo, va por debajo de lo normal. Además de registros, te anima a mejorar y hacerlo mejor.

Desventajas

Uno de los grandes inconvenientes puede ser el de su diseño. Para hacer deporte es ideal, pero es casi imposible poder combinarlas para ir con ellas a comer o cenar a un sitio elegante.

Entre los atletas profesionales igual puede tener más sentido, pero para el resto de humanos, las Oakley Meta Vanguard tienen un precio bastante elevado, 549 euros.

No es una desventaja, pero el futuro de las gafas de Meta parece llevar una pantalla en el cristal, como sí ocurre con las Meta Ray-Ban Display.

Mi reseña de las Oakley Meta Vanguard

Las Oakley Meta Vanguard dan vibes de premium las mires por donde las mires. Es verdad que su precio les obliga a ello, pero en el momento de abrir la caja en la que vienen incluidas llama la atención, sobre todo, que parecen un producto tecnológico más que unas gafas como tal.

Tal y como vienen envueltas y viendo la funda, que poco se parece a la de una tradicional, sobre todo por su peso, cualquiera puede esperar en su interior un visor inteligente de menor tamaño que el de los de Apple o Samsung.

Y lo peor de todo es que, salvando las distancias, tiene especificaciones que van ligadas a ello. Aunque será más tarde cuando hable de mi experiencia con su asistente inteligente, una vez tienes el dispositivo en la mano y ves su poco peso, 67 gramos, sabes que es un arma para optimizar el rendimiento deportivo de aquellos que las usan.

La estética de las Oakley Meta Vanguard, con su cámara integrada. Sergio Coto / El HuffPost

Sin duda, parecen justo eso, una herramienta de altísimo nivel con la que mejorar paso a paso nuestro nivel en el deporte en el que practiquemos, desde uno de los más populares, el running, hasta otros como el ciclismo. En mi caso, las he probado en la calle y gracias a sus tres adaptadores para la nariz, su talla única es mucho más versátil de lo que parece.

Antes de empezar a potenciar sus funciones, es necesario realizar una configuración de las gafas con la app Meta AI. Una vez configuradas, se pueden registrar todas las actividades deportivas que hagamos. De hecho, con su cámara podemos capturar cada momento, también escuchar música sin necesidad de auriculares e incluso tener una especie de entrenador personal. La IA nos avisa del tiempo medio que estamos haciendo, por ejemplo, mientras corremos y si estamos por debajo te invita a mejorarlo.

Una de las patillas de las nuevas Oakley Meta Vanguard. Cuenta con una función táctil para bajar el volumen o darle al 'play'. Sergio Coto / El HuffPost

En la patilla de la derecha, cuenta con sensores que nos permiten subir o bajar el volumen, así como darle al play o parar una canción. Si queremos que sea el asistente inteligente el que nos ayude, debemos decir en alto 'Hey Meta'.

Su material ligero y resistente, llega un momento en el que te da la sensación de que no las llevas encima y eso, en una vida en la que vamos cargando con casi todo, se agradece y mucho. Sobre todo, a la hora de hacer ejercicio. Porque sí lo puede utilizar un usuario medio, pero igual para ellos no recomendaría este modelo y sí el de Meta Ray-Ban.

Todo hay que decirlo. El diseño de las Oakley Meta Vanguard, para el deporte es perfecto, pero para ir a cenar a un restaurante igual no es lo ideal. Y también me ocurre como cuando los niños empiezan a ver los anuncios de juguetes en televisión durante la época navideña, sabiendo que Meta ya ha puesto en marcha gafas, como las Meta Ray-Ban Display, que incorporan una pantalla en el cristal, sin necesidad de teléfono, creo que el futuro más cercano va a ir por ahí. Igual, antes de gastar los 549 euros que cuestan estas gafas, merece más la pena esperar a si ese modelo, que es más estético, o unas futuras Oakley Meta Vanguard Display se lanzan en España.

Las Oakley Meta Vanguard en su funda de carga. En el caso de agotarse la batería, tiene un puerto USB-C para recargarla. Sergio Coto / El HuffPost

Pero si algo marca la diferencia de este nuevo dispositivo es el uso de la IA. Meta AI está presente en todo momento y, aunque es verdad que no va rápido como la luz y necesita su tiempo, su asistente resuelve casi todas las dudas. Puedes capturar con su cámara un objeto o un plato que no sabes qué es y te lo dice. Pero la joya de la corona son las respuestas razonadas que te da a algunas de las dudas del día a día. Todo ello sin necesidad de coger el móvil o usar las manos.

Las Oakley Meta Vanguard son un arma de optimización deportiva en estado puro, muy ligeras y resistentes, tanto al polvo como al agua, y que están hechas para hacernos mejores, tanto en el ejercicio como en el día a día, teniendo siempre una respuesta inteligente a todas nuestras dudas. Hay quien habla del futuro de la IA, sin darnos cuenta de que el presente ya es más que esperanzador.