Mark Zuckerberg presenta las nuevas gafas inteligentes de Meta y ojo a lo que ocurre en la presentación: cosas del directo

El futuro es ahora o eso es lo que lleva tiempo queriendo demostrar el CEO de Meta, Mark Zuckerberg. El empresario estadounidense ha dado a conocer este miércoles sus nuevas gafas con inteligencia artificial, las Meta Ray-Ban Display, con una novedad llena de avances, una pantalla en el cristal- que hace las funciones de teléfono móvil- acompañado de una pulsera con capacidad interactiva.

El programador, en su evento Meta Connect 2025, ha revelado su nuevo modelo, convirtiéndose en las primeras gafas con IA que incluyen una pantalla privada en sus cristales. Desde Meta, destacaron que, gracias a la Meta Neural Band, una pulsera para poder usar las gafas con gestos intuitivos, se puede interactuar de forma muy innovadora.

Gracias a su sistema inteligente, se le puede hacer preguntas a Meta AI para resolver cualquier tipo de duda y desde las gafas irán saliendo las respuestas, como a la hora de elaborar recetas o buscar en internet. También se pueden vincular a WhatsApp, Messenger e Instagram y así disfrutar del avance tecnológico sin coger el teléfono.

Como están haciendo las grandes tecnológicas, Meta también ha incluido un sistema de subtítulos en el caso de mantener una conversación con otra persona en un lugar con mucho ruido o que esté hablando en otro idioma. Facilitando las cosas para mejorar las comunicaciones.

Y sí, también incluye una cámara para poder hacer fotografías o vídeos. Tiene una cámara de 12 megapíxeles, el visor del cristal servirá para enfocarlas y sus nuevas gafas inteligentes también son capaces de hacer videollamadas sin necesidad de usar las manos. La compañía asegura que tiene una batería que alcanza las 6 horas de uso mixto, aunque confirman que con su estuche de carga se pueden disfrutar de otras 24 horas adicionales. El precio de estas gafas es de 419 euros, mientras que el modelo deportivo Oakley alcanza los 549 euros.

Cosas del directo

El paso adelante de Meta con sus nuevas gafas inteligentes no ha sido la única noticia del evento capitaneado en directo por Mark Zuckerberg. A la hora de hacer una demostración, la cosa no ha salido tan bien como esperaban.

Al enseñar la segunda generación de las Meta Ray-Bans y las gafas deportivas elaboradas de la mano de Oakley, el empresario estadounidense conectó con el creador de contenido de gastronomía Jack Mancuso.

Delante de todo el mundo, quiso hacer una demostración de cómo su nuevo dispositivo inteligente era capaz de responder a través de Meta AI a las preguntas de los usuarios, ya sea para el día a día o durante la elaboración de una receta.

Después de pedirle a las gafas que le enseñara una receta para hacer "salsa de carne de inspiración coreana" y poder hacer, posteriormente, un sándwich, la IA comenzó a fallar e ignoró por completo sus preguntas. "Ya has combinado los ingredientes base, así que ahora ralla la pera y mézclala suavemente con la salsa base", explicó el sistema, según ha recoge Business Insider.

Entre risas, pero en un momento muy incómodo, Jack Mancuso devolvió el protagonismo a Zuckerberg asegurando que se trataba de un fallo con la conexión WiFi. Pese a ello, la gente respondió con aplausos y el CEO de Meta no dudó en contestar de forma curiosa. "La ironía de todo esto es que pasas años creando tecnología y de repente el WiFi del día te atrapa", ha asegurado.