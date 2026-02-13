Luces, cámaras, IAcción: Hollywood enciende las alarmas por Seedance 2.0, la IA china que desafía a la industria

No es la primera vez que la IA se hace notar en Hollywood. Para el recuerdo quedará la histórica huelga de guionistas de Hollywood que paralizó la industria por completo y que se saldó con medidas contra su uso. Pero ha habido un nuevo terremoto: la IA china Seedance 2.0.

Se trata de una herramienta impulsada por ByteDance, la desarrolladora de TikTok o CapCut, que ha causado uno de los grandes revuelos que se recuerdan por su facilidad para crear vídeos cinematográficos con sólo mandar un texto.

Un revuelo que ha hecho que desde Hollywood hayan denunciado y ha reclamado a la empresa matriz que detenga una práctica que considera que vulnera los derechos de autor.

Qué es Seedance 2.0

Seedance 2.0 es un modelo de inteligencia artificial que ha impulsado ByteDance que es capaz de generar vídeo con unas simples líneas. Se le manda un pequeño mensaje y la IA china logra crear una escena de una calidad cinematográfica muy alta.

Es cierto que en la parte inferior suele aparecer el símbolo de que ha sido generado con IA, pero el revuelo es de los grandes. Sobre todo, porque usa sin permiso contenidos que están protegidos por los derechos de autor.

Su modelo multimodal logra combinar algunas características de la industria: imagen y audio de una forma muy profesional. La herramienta de IA china puede exportar la escena hasta en calidad 2K.

Empezó siendo usada para crear escenas de anime, como Doraemon, Pokémon y otras sagas que enfadaron a una parte de guionistas y productores de este sector de entretenimiento.

Lo más llamativo de todo es que todavía no está plenamente operativo. Se encuentra en una fase de desarrollo y no todo el mundo puede acceder libremente a la IA china. Pese a ello, el terremoto es sideral.

Como en todo avance, noticia o acontecimiento relacionado con la inteligencia artificial, el dueño de xAI, Tesla y X, Elon Musk, también ha hablado de este modelo inteligente. "Este año, el continuo éxito de Seedance 2.0 y otras innovaciones similares ha ido aún más lejos, generando una ola de admiración por China en Silicon Valley", ha reflexionado.

La reacción de Hollywood

Ha habido una escena muy concreta que ha enfadado a Hollywood. Se trata del comunicado de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPA, según sus siglas en inglés) contra una escena protagonizada, sin conceder su permiso, por dos actores de renombre: Brad Pitt y Tom Cruise.

El director de cine irlandés Ruairí Robinson compartió un tuit el pasado miércoles en el que destacó que "este fue un mensaje de 2 líneas en Seedance 2.0". Junto a él, una escena de 15 segundos de Tom Cruise y Brad Pitt peleando en la azotea de un edificio en ruinas.

Es cierto que aparece el símbolo 'Generado con IA' en la parte derecha inferior, pero el revuelo ha sido internacional. Desde la Motion Picture Association aseguran que se trata de una actividad que vulnera los derechos de autor.

"En un solo día, el servicio chino de IA Seedance 2.0 ha hecho uso no autorizado de obras estadounidenses protegidas por derechos de autor a una escala masiva", ha asegurado en el escrito.

La Asociación Cinematográfica considera que "al lanzar un servicio que opera sin salvaguardias significativas contra la infracción, ByteDance está ignorando una legislación de derechos de autor consolidada que protege los derechos de los creadores y sustenta millones de empleos estadounidenses".

Este "salto sustancial en la calidad de generación con IA" les ha hecho reaccionar y exigir a la empresa china que deje de recorrer este peligroso camino: "ByteDance debe cesar inmediatamente sus actividades infractoras".

"Hollywood está a punto de ser revolucionado"

Una de las voces más conocidas que han reaccionado al polémico vídeo ha sido Rhett Reese, guionista de la trilogía de Deadpool, que ha asegurado que "no me entusiasma en absoluto la intrusión de la IA en las iniciativas creativas".

"Al contrario, me aterra. Mucha gente que quiero se enfrenta a la pérdida de sus carreras favoritas. Yo mismo estoy en riesgo. Cuando escribí 'Se acabó', no pretendía sonar arrogante ni frívolo. El vídeo de Pitt contra Cruise me impresionó muchísimo por su profesionalidad. Precisamente por eso tengo miedo", ha señalado en un mensaje en la red social X.

Rhett Reese avisa que su visión "optimista es que Hollywood está a punto de ser revolucionado/diezmado". "Si de verdad crees que el vídeo de Pitt contra Cruise es una porquería mediocre, no tienes de qué preocuparte. Pero estoy conmocionado", ha reconocido.

Nueva piedra en el camino para la industria cinematográfica. Hollywood vuelve a encender las alarmas con la IA en el epicentro. Falta saber si, de seguir así, las acciones escalarán y se llevarán a los tribunales.