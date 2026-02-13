"Solo les interesa defender sus propios bolsillos": la CIA lanza un vídeo para reclutar a militares chinos hartos de la corrupción

La Central Intelligence Agency (CIA) ha difundido un nuevo vídeo en mandarín con un objetivo claro: captar informantes dentro del ejército chino aprovechando el creciente malestar por la corrupción en las altas esferas militares. La pieza, publicada este jueves, se centra en las purgas recientes dentro del Ejército Popular de Liberación (EPL) y presenta a un oficial ficticio desencantado con sus superiores.

El lanzamiento no es casual. En las últimas semanas, el presidente chino, Xi Jinping, ha apartado de sus cargos a varios mandos de máximo nivel, entre ellos al principal oficial militar del país y a otro general de alto rango. Las autoridades anunciaron investigaciones por "graves violaciones de la disciplina y la ley”, sin detallar los cargos. Las destituciones afectan al núcleo del poder castrense, supervisado por la Comisión Militar Central, órgano clave del Partido Comunista.

En Washington se debate el trasfondo de estas purgas: ¿se trata de una maniobra preventiva ante posibles desafíos internos?, ¿de un reflejo de la desconfianza de Xi?, ¿o de un intento real de erradicar prácticas corruptas enquistadas? Sea cual sea la motivación, la campaña ha dejado al descubierto tensiones internas que ahora la inteligencia estadounidense trata de explotar.

Un mensaje directo a los oficiales frustrados

El vídeo muestra a un mando intermedio que, camino del trabajo, escucha una sesión informativa mientras narra su creciente desencanto. “Cada día es más evidente que nuestros líderes solo buscan proteger sus propios bolsillos”, afirma la voz en off. La escena alterna imágenes del cuartel con momentos familiares en su casa, donde aparece su esposa y su hija. El mensaje es claro: la corrupción no solo erosiona la institución, también compromete el futuro de las próximas generaciones.

La pieza concluye con el logotipo de la agencia y una invitación implícita a colaborar. El protagonista sostiene que servir verdaderamente a su país puede implicar ayudar a revelar secretos a la CIA. La narrativa apela tanto al patriotismo como al hartazgo frente a superiores que, según la acusación implícita, se enriquecen a costa del sistema.

El director de la agencia, John Ratcliffe, ya había señalado el año pasado que la campaña de vídeos en mandarín estaba dando resultados. Según sus palabras, muchos ciudadanos chinos buscan “mejorar sus vidas y transformar su país”. La iniciativa forma parte de un esfuerzo sostenido para ampliar la red de fuentes dentro de China, considerada uno de los objetivos prioritarios de inteligencia para Estados Unidos.

Corrupción y oportunidad estratégica

El rápido aumento del presupuesto militar chino ha generado un amplio margen para irregularidades. El EPL concede contratos millonarios a empresas nacionales, lo que, según funcionarios estadounidenses, facilita prácticas como la asignación dirigida de adjudicaciones a cambio de beneficios personales. Algunos oficiales podrían incluso duplicar sus ingresos oficiales mediante estas maniobras.

Para la CIA, este contexto crea un caldo de cultivo favorable. Entre los factores que la agencia considera clave están:

El descontento de mandos medios ante el enriquecimiento de superiores

El temor a quedar atrapados en investigaciones internas

La percepción de inestabilidad dentro de la cúpula militar

A pesar de que plataformas como YouTube están bloqueadas en China, la agencia sostiene que sus contenidos circulan a través de redes privadas virtuales y la web oscura. De hecho, ha publicado instrucciones sobre cómo establecer contacto seguro sin alertar a las autoridades de Pekín.

La ofensiva, sin embargo, se produce tras años difíciles para la inteligencia estadounidense en territorio chino. Entre 2010 y 2012, más de una docena de fuentes fueron asesinadas o encarceladas después de que el sistema de comunicaciones encubiertas quedara comprometido, presuntamente por infiltraciones y fallos de seguridad.

Ahora, en lo que responsables estadounidenses describen como un "desafío generacional", Washington intenta reconstruir su red y aprovechar las grietas internas del aparato militar chino. El nuevo vídeo es una pieza más en esa estrategia: una apelación directa a quienes, dentro del sistema, sienten que la lealtad al partido ya no coincide con la lealtad al país.