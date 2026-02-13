El jefe de Instagram asegura que usar la app 16 horas al día "no es adicción", es solo "uso problemático"

Pasar 16 horas diarias en la red social no es una adicción, según ha defendido el empresario y jefe de Instagram, Adam Mosseri, ante un tribunal en California tras la demanda de una ciudadana, que también acusa a otros gigantes tecnológicos como YouTube del impacto de sus aplicaciones en los jóvenes y de producir deliberadamente adicción en los niños.

El juicio, que podría calificarse como algo histórico en la historia de las tecnológicas, comenzó esta semana en Estados Unidos, y se espera que la resolución siente algunos precedentes de enorme trascendencia. "Este caso trata sobre dos de las empresas más ricas de la historia que han creado adicción en el cerebro de los niños", señaló el abogado ante el jurado en su alegato inicial.

Y, si bien, en un inicio, Mosseri coincidió en el planteamiento del abogado (sobre que la red social debería hacer todo lo que se encuentre en su alcance para mantener la seguridad de los usuarios de la plataforma), también dijo que, a su parecer, el uso de Instagram no es excesivo. "Es importante diferenciar entre la adicción clínica y el uso problemático", defendió el empresario (que no experto en adicciones).

El 60% de los usuarios de Instagram ha visto o sufrido acoso

Durante una de las intervenciones del abogado de la acusación, este reveló que, en una encuesta realizada a 269.000 usuarios, se descubrió que al menos un 60 % de los usuarios de Instagram ha visto o sufrido acoso en la semana anterior. De hecho, KGM llegó a realizar más de 300 informes a la plataforma advirtiendo de este problema. Sin embargo, el jefe de la red social respondió diciendo que no sabía nada de ello.

Preguntado por los filtros de Instagram, los cuales pueden tener un impacto negativo en los usuarios, Mosseri defendió que se han prohibido aquellos que van más allá de imitar o copiar los efectos del maquillaje. Dicha afirmación fue desafiada por el abogado y, finalmente, el responsable de la tecnológica tuvo que corregirla diciendo que dicha prohibición había sido "modificada".

Se espera que en las próximas semanas también testifiquen otras figuras relevantes como el jefe de Meta, Mark Zuckerberg, y el director ejecutivo de Youtube, Neal Mohan.