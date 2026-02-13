En 'The New York Times' hablan sobre lo que está pasando en España en unos términos que no van a gustar a muchos

El diario estadounidense The New York Times, fundado en 1851 y que hasta ahora ha ganado 132 Premios Pulitzer, más que cualquier otro periódico, ha hablado sobre una de las últimas situaciones en las que España ha estado inmiscuida con un titular que ya deja entrever lo que piensan: "El enfoque español sobre la migración está sobrevalorado y es perjudicial".

El columnista Christopher Caldwell, autor de Reflexiones sobre la revolución en Europa: inmigración, islam y Occidente, se ha mostrado contrariado por el anuncio de la eurodiputada Irene Montero sobre el acuerdo entre PSOE y Podemos para la regularización extraordinaria de inmigrantes en España.

Señala que del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras esta decisión, era fácil creer "que se había coronado al líder de una nueva oposición global". Lo dice sobre todo por ser una medida totalmente contraria al presidente de los EEUU, Donald Trump.

Destaca un artículo del Financial Times en el que enfatizó que España era "la economía más destacada de Europa", mientras que Le Monde, uno de los diarios más importantes de Francia, la llamaba "la locomotora económica de Europa".

Cuestiona el modelo económico de Sánchez

A pesar de que una revista especializada en economía y una de las revistas más prestigiosas de Francia (y los datos objetivos) hayan valorado muy positivamente el crecimiento económico de España, para el articulista el modelo económico de Sánchez, que es "inseparable" de su enfoque sobre la migración, está "sobrevalorado y es perjudicial en muchos sentidos".

¿Por qué? Según Caldwell, porque dice que la economía española se ha basado durante años, al menos una gran parte, en el turismo. Y este precisamente ha sido lo que "poco a poco" que sitúa a España entre las economías más avanzadas de Europa. Sin embargo, luego recalca que Sánchez "no inventó este modelo, pero lo hizo suyo".

La inmigración

Sobre Sánchez y la inmigración ha sido bastante crítico: "La visión de Sánchez sobre la migración no solo parece democráticamente inviable, sino que también puede estar alimentando una reacción populista como la que surgió en Francia y Alemania y llegó al poder en EEUU".

Eso sí, reconocen que esa "crisis demográfica" a la que Sánchez "y otros" justificaban la política migratoria ha sido un éxito rotundo: "Gracias a la inmigración es el país europeo con mayor crecimiento".

Llama la atención cómo han definido, finalmente, a Sánchez: "Es un estratega político talentoso con una capacidad casi sobrehumana para sortear situaciones aparentemente imposibles. Esto podría explicar por qué se ha distanciado de una batalla política nacional en la que no le va muy bien".