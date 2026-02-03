Así empezó con Trump...: Elon Musk pasa al ataque total contra el "tirano" Pedro Sánchez por prohibir el acceso a redes a menores de 16

Elon Musk mira mucho últimamente a España. Después de plantear en Davos que las regiones de la llamada 'España Vaciada' serían ideales para convertirse en la "central eléctrica de Europa", ya lleva varios 'enganchones' con Pedro Sánchez.

Tras criticar hace días la regularización de 500.000 inmigrantes ya residentes en España pero aún sin papeles, este martes ha ido varios pasos más allá. Lo ha hecho en respuesta al anuncio de Pedro Sánchez de prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años.

La noticia afecta personalmente al magnate, ya que Elon Musk es el dueño de la red X, la antigua Twitter, uno de los grandes 'foros' de interacción y publicación de los menores. Y no, no le basta con criticar la medida.

Elon Musk ha respondido citando un tuit con la intervención de Pedro Sánchez, al que tilda de "sucio", "tirano" y "traidor al pueblo de España".

Llueve sobre mojado... a la espera de Sánchez

Sin reconocerlo en un tuit tan ofensivo como conciso, el anuncio de Sánchez toca de lleno el 'negocio' de redes de Elon Musk. Porque más allá de prohibir el acceso a menores de 16 con un sistema de verificación de edad, el Gobierno plantea también perseguir a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos "de odio e ilegales".

"Nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos, un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía, manipulación. No vamos a tolerarlo más, vamos a protegerles contra este salvaje oeste digital", ha explicado en una comparecencia durante la cumbre internacional de líderes en Dubai.

Sánchez ha adelantado que se apoyaráen la Fiscalía las vías para investigar las posibles infracciones legales de empresas como X y especialmente su servicio de inteligencia artificial, llamado Grok, TikTok e Instagram.

Hace menos de una semana, el magnate ya se desquitó con el presidente español tras conocer su plan de regularizar a 500.000 residentes en España que aún no tenían los papeles. Lo hizo más sutilmente, al compartir con un 'Wow' un mensaje de otra cuenta donde acusaban a Sánchez de "ingeniería electoral" y de "quitarse la careta" con una regularización "con el pretexto de derrotar a la ultraderecha".

Sánchez no dudó en entrar al trapo y su respuesta se hizo de inmediato viral, "Marte puede esperar. La humanidad no", espetó el líder del Ejecutivo. La respuesta se ve que no terminó de gustarle a un Musk que tiene entre sus muchos negocios el espacio, incluido el sueño de llegar a pisar Marte más pronto que tarde.

Tu bronca me suena

Tirando de hemeroteca, el modus operandi de Elon Musk recuerda un tanto al rifirrafe continuado que mantuvo con su otrora íntimo Donald Trump a través de las redes, tras un desencuentro que provocó su salida del Gobierno de EEUU, un fin abrupto al comentadísimo bromance que protagonizó la política estadounidense en los primeros meses del nuevo trumpismo.

Durante días, los dos magnates se dijeron básicamente de todo, lanzándose incluso amenazas y acusaciones de haber cometido delitos... hasta que se firmó una suerte de pacto de no agresión entre ambos.