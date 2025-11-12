Que tu iPhone no pase frío: Apple se saca de la manga un 'calcetín de punto' que vale 250 euros

Si alguna vez has sentido pena por tu iPhone al dejarlo a la intemperie, sobre la mesa, en pleno invierno o al abandonarlo en el bolsillo de un abrigo, Apple ha dado con la solución para que no sufra tu conciencia consumista. Se llama iPhone Pocket, cuesta entre 149,95 y 229,95 dólares y no, no es un producto disruptivo ni hace nada especial, solo guarda el móvil dentro. Eso sí: lo hace con el glamour y el sello del diseño del japonés Issey Miyake.

La compañía de Cupertino, que en la recta final del año acumula cifras récord en ventas de sus smartphone insignia, ha presentado este martes un nuevo accesorio que, cerca de la campaña de Navidad, formará parte de su catálogo de cachivaches. En esta ocasión, se trata de una especie de calcetín de lujo tejido en 3D con técnica de punto que, según ha asegurado el gigante tecnológico que dirige Tim Cook, “explora el concepto de el placer de llevar el iPhone a su manera". Vamos, lo que viene siendo una bolsa de cuerda que para lo único que sirve es para meter el teléfono, pero que está bendecida con la filosofía zen del diseño japonés y del márketing que tan bien domina la marca de la manzanita.

“Este ingenioso bolsillo adicional ejemplifica esas ideas y complementa a la perfección nuestros productos”, señala en una nota de prensa la Vicepresidenta de Diseño Industrial de Apple, Molly Anderson, que habla de su creación como si acabaran de reinventar el fuego. El resultado: una funda de punto que cuesta casi tanto como un Apple Watch SE.

Los dos modelos de iPhone Pocket que ha presentado Apple Apple

Se han creado dos modelos diferentes. El que tiene la correa larga, es ideal para cruzarlo al estilo bandolera o para pasear el teléfono como quien saca al perro a la calle, tendrá un precio de 229,95 dólares y se pondrá a la venta desde el viernes 14 de noviembre en azul, marrón o negro. Para los más discretos (o, quizá, los menos solventes), se lanza también una versión corta, que cuesta 149,95 dólares, en más colores y más llamativos: naranja, amarillo, morado, rosa y turquesa.

Apple asegura que la paleta de los colores con la que se ha pensado el iPhone Pocket se ha "diseñado intencionalmente" para combinar con todos los modelos de iPhone. Lo que no aclara es si protege de las caídas, de la lluvia o de los amigos que te preguntarán si de verdad te has gastado 250 euros en un calcetín para el móvil.

De momento, el iPhone Pocket solo estará disponible en unas pocas tiendas de Apple en ocho países: EEUU, Francia, China, Italia, Japón, Singapur, Corea del Sur y Reino Unido. Si tienes uno, enhorabuena: ya puedes decir que tu teléfono se viste mejor que tú.