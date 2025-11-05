Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Apple confirma lo que todos esperaban: esta ansiada función de los AirPods ya tiene fecha de llegada a España
La compañía de Tim Cook ha confirmado cuando ocurrirá y está mucho más cerca de lo que parece.

Sergio Coto
Foto del sistema de traducción en tiempo real de los AirPods.
Foto del sistema de traducción en tiempo real de los AirPods.APPLE

Los nuevos AirPods Pro 3 se dieron a conocer en la keynote del pasado 9 de septiembre. Apple anunció, además del iPhone 17, el 17 Pro y el iPhone Air, algunas de las nuevas funciones de sus nuevos auriculares.

Se trata de la función de traducción en tiempo real que la compañía de Tim Cook dio a conocer durante la presentación. Con ella, cualquier persona puede hablar con otra, cara a cara, pese a no tener el mismo idioma.

Una función que, pese a ser anunciada, no llegó a Europa por algunas de las normativas europeas que la bloqueaban. En concreto, el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley de Mercados Digitales (DMA, en sus siglas en inglés).

Una mala noticia para todos los usuarios de Apple que querían usar este sistema en Europa y, como suele ser habitual, no puede ser activada por las normas europeas. Algo similar a lo que ocurre con la función iPhone Mirroring, un espejo para usar el smartphone en el Mac.

Pero la espera ha llegado a su fin. La compañía de Tim Cook ha anunciado este martes que será el mes que viene cuando llegará a Europa. "Hablar cara a cara será más sencillo, aunque los usuarios no hablen el mismo idioma", han asegurado.

Este sistema de traducción en tiempo real funcionará en los AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 y AirPods 4. Una prestación que se potencia por el audio computacional avanzado y Apple Intelligence. Todos los usuarios podrán comunicarse de forma muy sencilla y sin necesidad de utilizar las manos.

Por el momento, la función está disponible para pruebas de los desarrolladores y la beta pública estará disponible dentro de poco tiempo y se espera que esté activa en el momento en el que llegue la actualización de iOS 26.2.

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 