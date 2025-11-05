Apple confirma lo que todos esperaban: esta ansiada función de los AirPods ya tiene fecha de llegada a España

Los nuevos AirPods Pro 3 se dieron a conocer en la keynote del pasado 9 de septiembre. Apple anunció, además del iPhone 17, el 17 Pro y el iPhone Air, algunas de las nuevas funciones de sus nuevos auriculares.

Se trata de la función de traducción en tiempo real que la compañía de Tim Cook dio a conocer durante la presentación. Con ella, cualquier persona puede hablar con otra, cara a cara, pese a no tener el mismo idioma.

Una función que, pese a ser anunciada, no llegó a Europa por algunas de las normativas europeas que la bloqueaban. En concreto, el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley de Mercados Digitales (DMA, en sus siglas en inglés).

Una mala noticia para todos los usuarios de Apple que querían usar este sistema en Europa y, como suele ser habitual, no puede ser activada por las normas europeas. Algo similar a lo que ocurre con la función iPhone Mirroring, un espejo para usar el smartphone en el Mac.

Pero la espera ha llegado a su fin. La compañía de Tim Cook ha anunciado este martes que será el mes que viene cuando llegará a Europa. "Hablar cara a cara será más sencillo, aunque los usuarios no hablen el mismo idioma", han asegurado.

Este sistema de traducción en tiempo real funcionará en los AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 y AirPods 4. Una prestación que se potencia por el audio computacional avanzado y Apple Intelligence. Todos los usuarios podrán comunicarse de forma muy sencilla y sin necesidad de utilizar las manos.

Por el momento, la función está disponible para pruebas de los desarrolladores y la beta pública estará disponible dentro de poco tiempo y se espera que esté activa en el momento en el que llegue la actualización de iOS 26.2.