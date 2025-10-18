Google Pixel 10 Pro vs. iPhone 17 Pro: principales diferencias entre dos de los mejores teléfonos de 2025

Las comparaciones, a veces, son odiosas. Pero hacerlo con los buques insignias de Apple y Google es una obligación. Un mes después de que saliera a la venta el nuevo iPhone 17 Pro y tras probarlo durante una semana, hemos comparado en qué apartado se desenvuelve mejor o peor que el Google Pixel 10 Pro, otro de los mejores teléfonos de este 2025.

Mientras Apple ha decidido dar un giro arriesgado al diseño de su modelo de alta gama, apostando por el aluminio y cambiando la estética de su sistema de cámaras, desde Google han decidido seguir con su diseño premium, casi minimalista.

Pero además de lo que se ve por fuera- que es lo que suele llamar la atención de todo el mundo-, importa mucho más lo que tiene en el interior. Porque en los dispositivos de alta gama, a veces, la belleza también está en el interior. Por eso, ponemos la lupa en ambos smartphones y, como si de una autopsia fuese, analizamos sus principales diferencias tras una semana de uso.

La guerra de las cámaras

El sector tecnológico vive en constante cambio. Cada año hay una tendencia distinta que trastoca los planes de las compañías gigantes, pero hay una hoja de ruta fijada por estas mismas empresas que también marcan el estilo de vida de los usuarios. Y en ese punto tan imprescindible se encuentran las cámaras de los teléfonos móviles.

Cada vez se apuesta por mejores sensores principales, más resolución, mejor calidad de selfie y de vídeo. En ocasiones, plenamente configurados y diferenciadores para poder crear contenido en redes sociales.

Y en esa batalla, como muchas otras marcas, se encuentran Google y Apple. Quizá la compañía de Tim Cook ha ganado una importante presencialidad en redes sociales. Su sistema de cámaras siempre ha sido siempre un punto a su favor a la hora de tener que elegir un dispositivo.

Pero sobre el terreno, después de tener durante una semana en una mano el Google Pixel 10 Pro y el iPhone 17 Pro, hay grandes sorpresas en el apartado de las cámaras. Siendo claros y concisos: el sensor principal del modelo de alta gama de Google responde muy bien tanto de día como de noche, el nuevo Center Stage de Apple convierte su selfie en una maravilla y su vídeo sigue siendo, a día de hoy, insuperable.

Uno de los peros es que la configuración del iPhone 17 Pro trae por defecto aplicados 24 megapíxeles y es un poco tedioso tener que ir a reajustarlo para poder hacer fotografías o vídeos a una mejor resolución. Pero el debate sigue estando en el zoom. Apple ha dado un paso al frente, con un zoom híbrido de hasta x8 de calidad óptica que permite captar imágenes a esa distancia en 12 megapíxeles. Y se nota y mucho la mejora, con respecto al 16 Pro.

Pero luego enciendes el Pixel 10 Pro, ves que puedes hacer un zoom óptico hasta x20 y puedes usar su apoyo en la inteligencia artificial para lograr un zoom x100 y las dudas crecen, y con razón. Aquí hay que diferenciar entre dos cosas, el zoom de x5 del tope de gama de Google y el apoyo de las imágenes con la IA. El resultado es lo que cuenta, pero hay veces que esa definición no parece tan real como la que sí proporciona el x8 de Apple. Poniendo todo en una balanza, parece que, por muy muy poco, la compañía de Tim Cook se lleva la victoria en este apartado.

Una IA muy, pero que muy, diferenciadora

Hablábamos de la inteligencia artificial de Google y es que, para nadie, hay debate en este ámbito. La apuesta de la compañía de Sundar Pichai por Gemini y su inteligencia generativa es envidiable para muchos otros gigantes tecnológicos. En el caso de Apple, todavía más.

Aunque hay pequeños esbozos en Apple Intelligence, es como comparar en fútbol al campeón de la Champions con un recién ascendido a Primera División. Sigue siendo el principal talón de Aquiles y en la propia firma de Tim Cook son conscientes de ello.

Tras una semana de uso del iPhone 17 Pro, todavía no he sido capaz de saber aprovechar las facilidades que, presumiblemente, iba a aportar la IA en sus teléfonos móviles. Todo lo contrario que pasa con el Pixel 10 Pro. Si hay algo que rebosa en el modelo de alta gama de Google es su IA.

Mires donde mires, el principal smartphone de la firma de Sundar Pichai te ofrece infinidad de opciones para poder aprovecharte de Gemini. Es capaz de mejorar la edición de fotografías, hacer búsquedas muy detalladas, mantener un diálogo extenso y debatir- como si de una persona se tratara-, sin llevarse la decepción de encontrarte con un bloqueo total de Siri. Tales son sus puntos débiles, que la mejor opción para disfrutar de la IA en un iPhone sea descargarse ChatGPT y el propio Gemini.

Fácil de procesar

En el procesador, tanto Google como Apple están haciendo las cosas bien. Hay que ser justos. El Google Tensor G5 se nota muy rápido y perfecto para estar sincronizado con todas las herramientas de IA.

El A19 Pro del iPhone 17 Pro no se queda atrás y, precisamente, creo que en el equilibrio está la clave. Es ahí donde la balanza parece decantarse un poco hacia el modelo de gama alta de Apple.

Aunque las dos ofrecen un rendimiento envidiable, hay algunos aspectos, relacionados con la batería que en el día a día se pueden hacer notar. La batería del Pixel 10 Pro, pese a haber incorporado la carga inalámbrica, creo que se queda corta para un uso intensivo del teléfono.

Según mi experiencia, dándole la misma caña al smartphone de Apple y al de Google, el de la compañía de Sundar Pichai parece tener una duración menor, pese a que tiene 618 mAh que el iPhone 17 Pro. Pero en este caso, cantidad no significa calidad. La batería dura un día fácilmente, pero en el de la firma de Cupertino, se puede llegar a alargar hasta los dos días.

Con todo, hay una diferencia que también hay que tener en cuenta. Pese a ser dos de los mejores móviles de este año 2025, en los puntos es donde se decide el resultado y aquí influye mucho si venimos de usar Android o iOS. En tal caso, si se busca un modelo un poco más barato- parte desde los 1.099 euros-, plagado de IA, muy buena cámara y pantalla, el Pixel 10 Pro puede ser la opción más clara.

El que tenga actualmente un iPhone 15 Pro o 16 Pro, igual no necesita dar el paso al 17 Pro. Pero lo que está claro es que el tope de gama de Apple- que parte desde los 1.319 euros, es para aquellos que saben que lo van a usar casi como herramienta de trabajo, utilizando mucho sus cámaras, buscando no perder rendimiento ni sufrir sobrecalentamiento.