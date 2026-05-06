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Robots humanoides en las plantas de reciclaje: la industria con un 45% más de lesiones laborales y un 40% de rotación anual empieza a sustituir a sus trabajadores
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Robots humanoides en las plantas de reciclaje: la industria con un 45% más de lesiones laborales y un 40% de rotación anual empieza a sustituir a sus trabajadores

El sector del reciclaje acelera su automatización ante la falta de mano de obra y las duras condiciones laborales, mientras surgen dudas sobre el futuro de miles de empleos.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Unos residuos listos para su valorización en una planta de reciclaje
Reciclaje de residuos en una planta industrial.Getty Images

En una planta de reciclaje al este de Londres, el ruido es constante, el polvo lo invade todo y una cinta transportadora no deja de moverse ni un segundo. Allí, entre restos de todo tipo -desde zapatillas hasta bloques de hormigón-, los trabajadores clasifican residuos a un ritmo que no da tregua. Cada pocos minutos cambian de puesto para evitar el agotamiento. Aun así, muchos no duran.

No es casualidad. La industria del reciclaje tiene un 45% más de lesiones laborales que otros sectores y una rotación de personal que ronda el 40% anual. Un trabajo duro, repetitivo y poco atractivo que cada vez cuesta más cubrir.

Y ahí es donde entran los robots.

Un trabajo que casi nadie quiere hacer

La escena se repite en muchas plantas: cintas en marcha constante, operarios seleccionando materiales a mano y condiciones que combinan suciedad, ruido y riesgos físicos. No es solo una cuestión de incomodidad, sino de seguridad.

Los responsables de estas instalaciones lo reconocen abiertamente: retener trabajadores es uno de los mayores problemas. La exigencia física, sumada a la monotonía y al entorno, provoca que muchos abandonen en poco tiempo.

En ese contexto, la automatización deja de ser una opción futurista para convertirse en una necesidad inmediata.

Robots que no descansan (ni protestan)

El nuevo protagonista en estas plantas tiene nombre propio: Alpha. Un robot humanoide diseñado para replicar los movimientos de los trabajadores y adaptarse a las instalaciones ya existentes sin necesidad de rediseñarlas.

A diferencia de otros sistemas industriales más rígidos, estos robots imitan la forma en que los humanos recogen, identifican y separan residuos. Pero no lo hacen solos: necesitan entrenamiento.

Mediante sensores, cámaras y sistemas de realidad virtual, los operarios enseñan al robot qué hacer. Cada objeto que pasa por la cinta genera datos. Millones de ellos. Y con cada dato, la inteligencia artificial mejora.

El objetivo es claro: crear máquinas capaces de trabajar 24 horas al día, siete días a la semana, sin pausas, sin bajas y sin rotación.

Más rápidos, más eficientes… y más baratos

Las empresas del sector lo tienen claro: los robots no solo solucionan el problema de la falta de personal, también mejoran la productividad.

Algunos sistemas automatizados ya son entre ocho y diez veces más rápidos que un trabajador humano. Además, reducen errores y aumentan la capacidad de procesamiento de residuos.

En un negocio donde el margen depende de la eficiencia, la ecuación es sencilla: menos costes laborales, más rendimiento.

¿El fin del trabajador… o su transformación?

El discurso oficial insiste en que los robots no vienen a sustituir, sino a transformar. Que los trabajadores actuales podrán reciclarse (nunca mejor dicho) para supervisar y mantener estas máquinas.

Pero la pregunta sigue en el aire: ¿cuántos de esos empleos se mantendrán realmente?

Porque detrás del avance tecnológico hay una realidad incómoda: el modelo basado en mano de obra intensiva ya no es sostenible. Y cuando eso ocurre, la historia suele repetirse.

Una transición inevitable… con incógnitas

Expertos del sector coinciden en que la automatización en el reciclaje no es solo una tendencia, sino una inevitabilidad. La combinación de robótica e inteligencia artificial promete mejorar la recuperación de materiales, reducir riesgos laborales y hacer más competitivo el sistema.

Pero también plantea un dilema de fondo: si los trabajos más duros desaparecen gracias a la tecnología, ¿qué pasa con quienes dependían de ellos?

En plantas como la de Londres, el cambio ya ha empezado. Entre el ruido de las cintas y el polvo en el aire, humanos y robots comparten espacio por ahora.

La duda es cuánto tiempo durará esa convivencia.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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