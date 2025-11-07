Rosalía ha causado un verdadero terremoto tras lanzar este viernes su nuevo álbum, Lux. Se trata del cuarto disco de la artista catalana ha publicado una obra que ha querido dividir en cuatro actos, con un estilo personal inigualable.

En una entrevista en el podcast de Zane Lowe en Apple, ha asegurado que ella quería dedicarse a la música y vaya si lo está consiguiendo. "Quería esto, ser música, poder hacerlo a gran escala", ha razonado.

Pero su nuevo disco, Lux, trae cuatro apartados divididos en 18 canciones. Sin duda, aquellos que tenían muchas ganas de volver a escuchar a la catalana, tienen temas para bastante tiempo.

Casi nadie dudaba de que el nuevo álbum de Rosalía iba a causar un gran interés. Imagen de ello es el paseo, corriendo, que protagonizó hace unas semanas en pleno centro de Madrid e hizo crecer la expectación.

Desde Amazon han asegurado que las búsquedas sobre el nuevo disco de la catalana se han disparado a la velocidad de la Lux. En concreto, desde el lanzamiento del single, Berghaim, las peticiones sobre Rosalía han crecido un 488% en Alexa.

Visto este fenómeno fan con la artista española, desde Amazon han decidido incluir varias frases para que la gente pida a su asistente inteligente que ponga su nuevo álbum sin necesidad de pedírselo directamente.

En concreto, solo hace falta decirle "Alexa, ¿me iluminas?" y te lleva directamente a lo nuevo de Rosalía en Amazon Music. También se puede pedir con la siguiente frase: "Alexa, quiero que me ilumines".

Por si fuera poco, recomiendan que este sábado 8 de noviembre, todo aquel que tenga a Alexa en casa, le de los buenos días al asistente inteligente de la compañía. Solamente hay que decir "Alexa, buenos días" y recibirán una grata sorpresa para empezar el día con buen pie.