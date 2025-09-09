La AEMET emite un aviso especial para esta región: se esperan tormentas y chubascos intensos
El organismo pronostica que el final de este episodio de precipitaciones llegará el miércoles por la tarde.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha publicado un aviso especial con motivo de las potentes tormentas y los chubascos intensos que se esperan en las próximas horas en el área mediterránea.
La situación está causada por una vaguada atlántica a la que se ha unido la formación de un seno de bajas presiones entre el litoral sureste peninsular y Baleares. La presencia de alta humedad en niveles bajos junto con la inestabilidad térmica y dinámica va a provocar situaciones potencialmente peligrosas para la población.
Por ello, la AEMET, este martes, ha emitido avisos naranjas por lluvias y tormentas para la totalidad de la región de Baleares. También se han activado avisos naranjas por los mismos fenómenos meteorológicos en el litoral sur de Valencia, el litoral norte y sur de Alicante, el interior de Alicante, el altiplano de Murcia y la Vega del Segura.
De hecho, en su aviso especial, el organismo identifica a la jornada de este martes como "el día álgido en Baleares, con chubascos y tormentas localmente muy fuertes (superior a 30 mm/h) o torrenciales (superior a 60 mm/h), con acumulaciones de 140 mm en 3-6 h, rachas muy fuertes y/o granizo grande".
Además, de cara al miércoles se mantienen los avisos naranjas en todo el archipiélago balear, donde en una hora podrían llegar a acumularse 50 litros por metro cuadrado. Asimismo, en un espacio temporal de 3 o 4 horas, el acumulado de precipitaciones podría superar los 140 litros por metro cuadrado.
En ese sentido, la AEMET señala que el miércoles "todavía son probables chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes en Baleares y, con menor probabilidad, en el litoral mediterráneo peninsular, durante las primeras horas del día".
A partir de la tarde del miércoles, "se espera un alejamiento de la vaguada hacia el Mediterráneo central, remitiendo así la inestabilidad y la probabilidad de precipitaciones, lo que supondría el fin de este episodio", apunta la AEMET.