La AEMET emite un aviso especial para esta región: se esperan tormentas y chubascos intensos

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha publicado un aviso especial con motivo de las potentes tormentas y los chubascos intensos que se esperan en las próximas horas en el área mediterránea.

La situación está causada por una vaguada atlántica a la que se ha unido la formación de un seno de bajas presiones entre el litoral sureste peninsular y Baleares. La presencia de alta humedad en niveles bajos junto con la inestabilidad térmica y dinámica va a provocar situaciones potencialmente peligrosas para la población.

Por ello, la AEMET, este martes, ha emitido avisos naranjas por lluvias y tormentas para la totalidad de la región de Baleares. También se han activado avisos naranjas por los mismos fenómenos meteorológicos en el litoral sur de Valencia, el litoral norte y sur de Alicante, el interior de Alicante, el altiplano de Murcia y la Vega del Segura.

De hecho, en su aviso especial, el organismo identifica a la jornada de este martes como "el día álgido en Baleares, con chubascos y tormentas localmente muy fuertes (superior a 30 mm/h) o torrenciales (superior a 60 mm/h), con acumulaciones de 140 mm en 3-6 h, rachas muy fuertes y/o granizo grande".

La AEMET pone a siete comunidades en alerta por tormentas y chubascos intensos Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares serán las más afectadas, en nivel naranja. Mejora Cataluña, tras los avisos de Es-Alert en Tarragona.

Además, de cara al miércoles se mantienen los avisos naranjas en todo el archipiélago balear, donde en una hora podrían llegar a acumularse 50 litros por metro cuadrado. Asimismo, en un espacio temporal de 3 o 4 horas, el acumulado de precipitaciones podría superar los 140 litros por metro cuadrado.

En ese sentido, la AEMET señala que el miércoles "todavía son probables chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes en Baleares y, con menor probabilidad, en el litoral mediterráneo peninsular, durante las primeras horas del día".

A partir de la tarde del miércoles, "se espera un alejamiento de la vaguada hacia el Mediterráneo central, remitiendo así la inestabilidad y la probabilidad de precipitaciones, lo que supondría el fin de este episodio", apunta la AEMET.