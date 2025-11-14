Alerta roja por fuertes lluvias en Ávila y Cáceres: los mensajes 'Es-Alert' hacen sonar los móviles a medianoche

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado en la noche de este jueves un aviso rojo por “peligro extraordinario” ante la previsión de fuertes lluvias en el norte de Cáceres, el Sistema Central y el sur de Ávila. Las precipitaciones pueden superar los 120 litros por metro cuadrado en doce horas, una situación que ha llevado a recomendar a la ciudadanía que evite cauces, zonas inundables y cualquier desplazamiento innecesario durante la madrugada. El aviso permanecerá en vigor hasta las 05.59 horas de este viernes.

La evolución del temporal ha motivado que la Junta de Castilla y León envíe un mensaje de alerta a través del sistema ‘ES-Alert’ a los vecinos de la zona sur de Ávila, aunque la notificación también ha llegado a teléfonos del centro de la capital. El aviso pedía extremar precauciones ante la previsión de “fuertes lluvias en las próximas horas”. Minutos después, a las 23.49, el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, ha declarado la situación 2 de emergencia prevista en el Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones (Inuncyl), “sobre la base de las predicciones meteorológicas, la información hidrológica y la situación de presas y embalses” en la provincia.

Las cantidades acumuladas durante las últimas horas han situado a cinco localidades cacereñas entre las más lluviosas del país. Tornavacas ha registrado 145,6 l/m², solo por detrás de Puerto del Pico (Ávila), con 148 l/m². Piornal (119,2 l/m²), Garganta la Olla (102,6 l/m²) y Nuñomoral (96,2 l/m²) también figuran entre los puntos con mayores acumulados, mientras que el viento ha alcanzado rachas de hasta 109 km/h en Fuente de Cantos y 99 km/h en Castuera, ambas en la provincia de Badajoz.

En la provincia de Ávila, el paso de la borrasca ‘Claudia’ está teniendo un impacto significativo. La Diputación ha informado del corte de la carretera AV-P-401 a la altura de El Fresno por la caída de un árbol, y del cierre de la AV-P-536 entre El Barco de Ávila y Los Llanos de Tormes debido a la acumulación de agua. También se ha declarado el Nivel 1 en el arroyo Chorrerón, en Navaluenga, ante el incremento del caudal. La Confederación Hidrográfica del Duero ha alertado de que el río Tormes, a su paso por Hoyos del Espino, se encuentra en nivel amarillo “con tendencia estable”, y ha pedido “extremar la precaución aguas abajo” por posibles crecidas locales.

El temporal también ha dejado un herido en un accidente de tráfico. En La Serrada, a pocos kilómetros de la capital abulense, un conductor de 50 años ha chocado con su todoterreno contra un árbol caído en la carretera N-110. Aunque inicialmente no se habían reportado daños personales, una llamada posterior al 112 alertó de dolor en el pecho derivado del impacto del airbag. Emergencias Sanitarias de Sacyl ha atendido al afectado en el lugar.

La madrugada continúa con avisos activos, carreteras cortadas y seguimiento constante de los caudales de ríos y arroyos. Las autoridades piden prudencia y recuerdan que la evolución de la borrasca puede generar episodios de lluvia intensa en cortos periodos de tiempo.