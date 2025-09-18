La AEMET avisa sobre lo lejos que vamos a estar de un otoño normal este fin de semana

Mapa de precipitación máxima del EPS de cara al sábado 20 de septiembre de 2025

Aunque la entrada oficial en el otoño está a la vuelta de la esquina, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha avanzado que durante este fin de semana el tiempo estará muy lejos del normal para la estación otoñal.

En los próximos cuatro días, varios fenómenos meteorológicos compartirán el protagonismo en España. Van a registrarse temperaturas muy elevadas en algunas zonas, pero también chubascos.

En concreto, la AEMET ha informado en su cuenta en la red social X (anteriormente conocida como Twitter) de que durante el jueves y el viernes dominará un "ambiente de verano; en Canarias además habrá presencia de calima".

De cara al fin de semana, la Agencia Estatal de Meteorología señala que se producirán "chubascos en el norte peninsular; bajada notable de las temperaturas máximas y mínimas".

Habrá que esperar a la próxima semana, concretamente al lunes, para tener una meteorología más típica del otoño. "El lunes continuará esta bajada dejando un ambiente otoñal", pronostica el organismo.

Avisos en 23 provincias este jueves

Para la jornada de este jueves, la AEMET ha activado avisos por altas temperaturas en un total de 23 provincias. En Badajoz, Córdoba y Sevilla las temperaturas máximas alcanzarán los 39 grados.

Estas son las provincias en las que el organismo ha activado este jueves avisos por calor: Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Madrid (Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste), Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Ávila, Burgos, Salamanca, Valladolid, Zamora, Cantabria (Liébana, Centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro), Principado de Asturias (Suroccidental asturiana y Cordillera y Picos de Europa), Córdoba, Granada, Jaén, Cádiz, Sevilla, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

Además, en el caso de Vizcaya interior el aviso activado por la Agencia Estatal de Meteorología es naranja (riesgo importante), ya que se podría registrar una temperatura máxima de hasta 37 grados, una cifra nada habitual para la zona.