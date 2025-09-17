Meteored avisa de una despedida radical del verano con lluvias potencialmente peligrosas en este rincón de la península

El próximo lunes 22 de septiembre llegará el momento de despedirse definitivamente del verano con el equinoccio de otoño. Y ese adiós a la estación estival estará marcado por precipitaciones intensas en algunas zonas de España.

Así lo pronostican desde el medio de comunicación especializado en meteorología Meteored, que apunta a que, más allá de las lluvias, se producirá un considerable descenso generalizado de las temperaturas.

En ese sentido, Andrea Danta, experta de Meteored, detalla que ese cambio de tiempo tendrá lugar debido a la llegada de un frente que supondrá el inicio de un patrón meteorológico más propio del otoño.

En cuanto a las precipitaciones, Danta precisa que "entre el este de Navarra y el noroeste de Huesca podrían superarse los 100 l/m², mientras que en el Cantábrico oriental y el interior de Cataluña se rondarían los 100 l/m². Todo el tercio norte estará bajo riesgo de tormentas localmente adversas".

Además, la experta advierte que "aunque aún no hay avisos oficiales de la AEMET por estar a más de tres días vista, el modelo de referencia de Meteored apunta a un episodio de lluvias intensas y potencialmente peligrosas de cara al fin de semana en el noreste peninsular".

La AEMET alerta de un otoño anómalo en temperaturas como continuación del sudoroso verano histórico "Hay una gran probabilidad de que la temperatura media se encuentre en el tercil cálido en toda España", advierte el organismo.

Llegada de una masa de aire polar a la Península

Por su parte, Samuel Biener, climatólogo de Meteored, detalla que "el chorro polar, que estos días se mantiene muy intenso en el Atlántico norte, comenzará a mostrar ondulaciones muy importantes a partir del jueves. Los modelos apuntan a que, desde el viernes, el anticiclón se extenderá de sur a norte hacia Islandia, lo que provocará un cambio de patrón atmosférico".

Al respecto, el climatólogo destaca que "esta configuración favorecerá que España quede situada bajo un ramal descendente de la corriente en chorro, viéndose afectada por el descuelgue de una profunda vaguada sobre el oeste de Europa, marcando así la transición hacia una situación más inestable y típica de esta época".

Biener resume que "el escenario más probable apunta a la formación de una borrasca fría entre las islas británicas y la Bretaña francesa entre el domingo y el lunes. Lo más evidente es la llegada de una masa de aire polar que, con la irrupción de vientos del norte, provocará un acusado descenso térmico desde el sábado en el noroeste peninsular, extendiéndose después al resto del país".