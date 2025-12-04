La AEMET alerta sobre el tiempo para el puente de diciembre: reunión de lluvia y nieve en estas zonas

Llega el puente de diciembre, una de las fechas más esperadas por la mayoría de españoles para desconectar del trabajo y poder pasar unos días con familia y amigos antes de la llegada de la Navidad.

Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya ha adelantado que habrá algunas zonas de la Península en las que para hacer planes al aire libre durante el viernes y el sábado será necesario llevar el paraguas.

De cara a este viernes, el organismo pronostica que "las precipitaciones afectarán a la mayor parte del tercio norte peninsular y a entornos de montaña, siendo probables de forma débil y ocasional en el resto del territorio a excepción de las islas Pitiusas y gran parte del área mediterránea peninsular, donde no se esperan".

En concreto, "los mayores acumulados se prevén en el oeste de Galicia y Cantábrico oriental, donde serán más persistentes. Nevará en montañas del tercio norte, también posible en las del centro y sureste a una cota de 1.300/1.600 metros, 1.000/1.200 metros en el Pirineo, donde se prevén acumulados significativos, subiendo por encima de 2.000 metros en todas las zonas", señalan desde la AEMET.

Para el sábado, el organismo apunta a que "un frente aún dejará cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte de la Península, con intervalos de nubes altas en áreas mediterráneas y Baleares y una tendencia a despejar en el tercio sur".

"Se darán precipitaciones en el cuadrante noroeste sin descartarlas de forma débil y dispersa en otros puntos de la Península, más probables en montañas, y exceptuando los extremos oriental y meridional, donde no se esperan. Los mayores acumulados, con probabilidad de ser persistentes, se darán en el oeste de Galicia", precisa la AEMET.

En el archipiélago canario, la Agencia Estatal de Meteorología espera durante la jornada del sábado "intervalos de nubes medias y altas, aunque con nubosidad baja en el norte de Tenerife y La Palma con posibilidad de alguna lluvia débil, tendiendo a poco nuboso al final del día".

Situación anticiclónica el domingo y el lunes

La estabilidad pasará a ser la tónica dominante en España el domingo y el lunes, unos días en el que el país experimentará una situación anticiclónica. No obstante, el domingo "un frente débil en el noroeste dejará precipitaciones en el oeste de Galicia, más débiles y ocasionales hacia el interior de esta comunidad y en zonas de montaña de la mitad norte de la vertiente atlántica", afirman desde la AEMET.

Finalmente, el organismo indica que el lunes "predominarán los cielos poco nubosos o despejados en el sur y vertiente mediterránea, nuboso o cubierto en el noroeste, con lluvias débiles ocasionales más frecuentes en el oeste de Galicia, e intervalos nubosos de nubosidad alta en el resto".