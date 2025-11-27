Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La AEMET lanza un aviso por lo que está ya al caer: la bajada precipitada de temperaturas es solo uno de los problemas
El tiempo
El tiempo

La AEMET lanza un aviso por lo que está ya al caer: la bajada precipitada de temperaturas es solo uno de los problemas

Este miércoles España afronta una jornada marcada por el frío, el viento y el fuerte oleaje.

Daniel Cáceres Garriga
Pies en la nieve
Pies en la nieveGetty Images

El invierno ha comenzado a dejar su huella en buena parte del país y este miércoles España afronta una jornada marcada por el frío, el viento y el fuerte oleaje. Tal como alerta AEMET, varias provincias del interior registrarán temperaturas mínimas propias de un episodio invernal severo.

A las bajas temperaturas se suman los avisos costeros en el Mediterráneo. Girona y Menorca estarán en alerta naranja por oleaje, mientras que Mallorca mantendrá aviso amarillo por fenómenos costeros. Además, Menorca afrontará rachas de viento muy intensas, un comportamiento que también se espera en zonas del Ampurdán, el Pirineo y el bajo Ebro.

Aunque el ambiente gélido será generalizado, el mapa meteorológico mostrará una cierta estabilidad en amplias zonas del país, con cielos despejados o poco nubosos, salvo en el tercio norte, donde la nubosidad será más compacta.

En ese tercio norte, la jornada será más variable. Galicia norte, el Cantábrico, el alto Ebro, la Ibérica septentrional y los Pirineos tendrán precipitaciones débiles y esporádicas. La cota de nieve comenzará entre 800 y 1.000 metros, aunque subirá durante el día hasta situarse en torno a los 1.400 o 1.600 metros.

En la meseta Norte la mañana estará marcada por la nubosidad baja, que se irá deshaciendo con el paso de las horas. Baleares, por su parte, tendrá un comportamiento desigual: el este del archipiélago iniciará el día con cielo cubierto y chubascos en Menorca, que podrían alcanzar Mallorca antes de que los claros se impongan. Ibiza y Formentera mantendrán un ambiente más estable.

El archipiélago canario seguirá con cielos nubosos en las islas de mayor relieve, donde no se descartan lluvias débiles de madrugada, y con intervalos nubosos en las orientales. También habrá nieblas matinales en zonas de Galicia, en las montañas del norte y en puntos de la meseta Norte.

En cuanto a temperaturas, las máximas subirán en la mayor parte del territorio, sobre todo en áreas montañosas del norte. Sin embargo, se mantendrán sin cambios en zonas del oeste y bajarán ligeramente en litorales del sureste, Alborán y depresiones del noreste. Las mínimas descenderán en la vertiente mediterránea y apenas variarán en el resto. Las heladas seguirán afectando a amplias zonas de la mitad norte y del sureste, con especial intensidad en los Pirineos.

Daniel Cáceres Garriga
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO Editorial en El HuffPost España. Me enfoco en la definición, planificación, elaboración y revisión de nuestro contenido para que cumpla los estándares de calidad y relevancia una vez los encuentres en tu navegación diaria, ya sea a través del buscador o de tu feed de Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como todo buen SEO Editorial, escribo de prácticamente todo lo que pueda interesar al usuario. Si nos centramos en lo que adoro escribir, al venir de la rama Humanidades, me atrae la historia, de dónde venimos y cómo ello nos puede ayudar a decidir hacia dónde nos dirigimos. Y como tengo un poco alma de "cajón desastre", me gusta encontrar datos curiosos sobre el mundo que nos rodea para demostrar que la realidad siempre supera a la ficción.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona e hice las prácticas de becario en COPE Barcelona. A partir de allí, mi rumbo laboral ha estado siempre enfocado en el SEO: trabajé de redactor SEO en páginas de tecnología y videojuegos como MeriStation, 3DJuegos, Eurogamer España o Softonic. En 2020, di el salto a los medios online trabajando en el equipo de Audiencias de Business Insider España. En 2022 trabajé en ElNacional.cat y en 2023 me encargué del equipo SEO Editorial de GMG, empresa de medios como Crónica Global o Metrópoli Abierta, centrados en actualidad local o regional. A finales de 2023 entré en el equipo SEO del HuffPost España donde me he seguido enfocando en estrategias de contenido

 

En mi tiempo libre me gusta dirigir partidas de rol, tanto en tiendas especializadas de Barcelona como entre amigos. También organizo talleres de escritura terapéutica y sigo empeñado en escribir alguna novelilla de humor

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 