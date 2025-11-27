La AEMET lanza un aviso por lo que está ya al caer: la bajada precipitada de temperaturas es solo uno de los problemas

El invierno ha comenzado a dejar su huella en buena parte del país y este miércoles España afronta una jornada marcada por el frío, el viento y el fuerte oleaje. Tal como alerta AEMET, varias provincias del interior registrarán temperaturas mínimas propias de un episodio invernal severo.

A las bajas temperaturas se suman los avisos costeros en el Mediterráneo. Girona y Menorca estarán en alerta naranja por oleaje, mientras que Mallorca mantendrá aviso amarillo por fenómenos costeros. Además, Menorca afrontará rachas de viento muy intensas, un comportamiento que también se espera en zonas del Ampurdán, el Pirineo y el bajo Ebro.

Aunque el ambiente gélido será generalizado, el mapa meteorológico mostrará una cierta estabilidad en amplias zonas del país, con cielos despejados o poco nubosos, salvo en el tercio norte, donde la nubosidad será más compacta.

En ese tercio norte, la jornada será más variable. Galicia norte, el Cantábrico, el alto Ebro, la Ibérica septentrional y los Pirineos tendrán precipitaciones débiles y esporádicas. La cota de nieve comenzará entre 800 y 1.000 metros, aunque subirá durante el día hasta situarse en torno a los 1.400 o 1.600 metros.

En la meseta Norte la mañana estará marcada por la nubosidad baja, que se irá deshaciendo con el paso de las horas. Baleares, por su parte, tendrá un comportamiento desigual: el este del archipiélago iniciará el día con cielo cubierto y chubascos en Menorca, que podrían alcanzar Mallorca antes de que los claros se impongan. Ibiza y Formentera mantendrán un ambiente más estable.

El archipiélago canario seguirá con cielos nubosos en las islas de mayor relieve, donde no se descartan lluvias débiles de madrugada, y con intervalos nubosos en las orientales. También habrá nieblas matinales en zonas de Galicia, en las montañas del norte y en puntos de la meseta Norte.

En cuanto a temperaturas, las máximas subirán en la mayor parte del territorio, sobre todo en áreas montañosas del norte. Sin embargo, se mantendrán sin cambios en zonas del oeste y bajarán ligeramente en litorales del sureste, Alborán y depresiones del noreste. Las mínimas descenderán en la vertiente mediterránea y apenas variarán en el resto. Las heladas seguirán afectando a amplias zonas de la mitad norte y del sureste, con especial intensidad en los Pirineos.