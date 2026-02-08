Primer sondeo de las elecciones de Aragón: el PP se mantiene, Vox duplica resultados y el PSOE roza su peor resultado

El primer sondeo de las elecciones autonómicas de Aragón de GAD3 apunta a que los pronósticos que se barajaban en los últimos días se confirman. El Partido Popular obtendría entre 26-29 y la encuestadora apuesta por los 28, El PSOE rozaría su peor resultado con 17-18, Vox duplicaría resultados 13-14 y la única opición de la izquierda que mejoraría será la Chunta con 4-5. Aragón Existe rondará los 2-3 escaños e IU 1-2. El resto de formaciones se quedarían fuera.

La encuesta de GAD3 para Aragón TV señalaría que tanto Podemos como el Partido Aragonés se quedarían fuera de las Cortes en unas elecciones que han aumentado la participación en relación a los últimos comicios de 2023. El motivo del adelanto electoral del Partido Popular de Jorge Azcón —evitar la gran dependencia con Vox— fracasaría con la duplicación de resultados de la formación de extrema derecha.

La división de la izquierda habría sido, según los datos del sondeo, una mala estrategia para este 8 de febrero después de que uno de los partidos del espectro ideológico (Podemos) haya quedado fuera del parlamento autonómico.

Sin embargo el mayor jarro de agua fría sería para Pilar Alegría, la candidata del Partido Socialista que venía desde Moncloa, siendo exministra y exportavoz del Gobierno, recibiría cerca del peor resultado de sus historia de 2015, donde la formación obtuvo 18 escaños.

La Chunta Aragonesista de Jorge Pueyo sería la única formación por la izquierda que aumentaría su resultado. De los tres que obtuvo en 2023, pasaría a los cuatro o los cinco diputados.

El Partido Aragonés, otro histórico de la región, también se quedaría fuera de las Cortes por primera vez en la historia aunque su candidato, Alberto Izquierdo, se ha mostrado a lo largo de esta jornada electoral.