Mario Picazo advierte de lo que está por llegar con la despedida de agosto y muchos se frotan las manos

Tras semanas de intenso calor en el mapa, el meteorólogo y presentador de televisión, Mario Picazo, ha anunciado la llegada de lluvias con tormentas localmente fuertes en algunos puntos del territorio, especialmente en el norte de la península. Las lluvias comenzarán desde este jueves en lugares como el nordeste de Cataluña, norte de Baleares y el interior de la Comunidad Valenciana, donde se encuentra activada la alerta naranja por precipitaciones de 40 l/m² en una hora.

En algunas partes de estas comunidades también hay riesgo de precipitaciones con granizo y rachas intensas de viento, que también se darán en el norte de Navarra, Aragón y Cantábrico oriental. La situación se irá acrecentando con el paso de las horas debido al paso de un frente más activo, que dejará el sábado y domingo chubascos en varias zonas del norte, especialmente en el nordeste peninsular, donde se espera que sean más intensas.

Si bien la llegada de esta borrasca, y de sus consecuentes frentes acompañados de lluvia y viento, puede servir para disipar la calima, el viento podría complicar los incendios en la zona noroeste, donde aún permanecen activos algunos fuegos, como es el caso del de Igüeña (León).

Para el resto de España, por el contrario, la situación continuará igual que en las semanas anteriores, aunque podrían aparecer algunos intervalos de nubes en algunas zonas como el norte de las islas Canarias y lugares montañosos de la mitad norte peninsular. De hecho, en ciudades como Murcia se espera que se superen los 35 grados, mientras que también podrían incrementarse ligeramente en lugares del este y sudeste.

De este modo, aunque el jueves se espera un descenso generalizado de temperaturas, el viernes solo se reducirán en algunas zonas del litoral sudeste. Lo que sí descenderán serán las temperaturas nocturnas, especialmente en aquellas zonas libres de nubes.