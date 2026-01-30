No te confíes: siguen la lluvia, la nieve y el viento y hay 15 regiones en alerta

La Guardia Civil lleva a cabo un desalojo preventivo en Jerez de la Frontera, ante la subida de los ríos por el temporal, el 29 de enero de 2026.

Lo peor del temporal encadenado que sufre España ha pasado. Eso es verdad. Pero no hay que levantar la guardia, sino mantener la atención, por dos razones: las consecuencias de todo lo caído en forma de lluvia y nieve pueden aún ser peligrosas y, además, viene un nuevo frente por el norte. Así que con cuidado...

La entrada de una masa polar marítima por el norte dejará este viernes precipitaciones generalizadas en toda la Península y Baleares, afectando especialmente a Galicia. Habrá también rachas muy fuertes de viento en varias zonas peninsulares.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que la inestabilidad se mantendrá en toda la Península y Baleares por el paso de frentes y la entrada por el norte de una masa polar marítima, que dejará cielos nubosos y precipitaciones generalizadas, salvo en el extremo sureste. Habrá hasta 15 regiones en alerta, de la amarilla a la roja.

Los mayores acumulados serán en Galicia y zonas aledañas, con probabilidad de ser persistentes, localmente fuertes y con tormenta y granizo.

Nevará en amplias zonas de la mitad norte, pudiendo bajar la cota hasta los 800/1.000 metros al final del día.

Lo peor se espera en Galicia, donde hay alerta roja en la costa de toda la región, por fenómenos costeros que generarán olas de hasta nueve metros, con vientos de hasta 88 kilómetros por hora. Hay alerta naranja en toda la costa cantábrica por el mismo motivo, con vientos de hasta 74 kilómetros por hora y olas de seis o siete metros. Naranja también la costa de Almería, por vientos, y el interior de las sierras de Jaén y Granada; en este último caso, se suma la posibilidad de nevadas.

El resto son alertas amarillas en el este de Andalucía, centro y norte de la Comunidad Valencia, toda Castilla-La Mancha, sur y norte de Castilla y León, Baleares, costa de Tarragona y Melilla, siempre por vientos. En el Pirineo oscense hay alerta amarilla por nevadas.

Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte del territorio peninsular, ascendiendo en el extremo nordeste, mientras que las mínimas descenderán en el tercio sur, Galicia y oeste del Sistema Central, con ascensos en el tercio nordeste, fachada oriental y Baleares. Pocos cambios en el resto.

Desalojos preventivos

La situación es especialmente complicada en Andalucía, donde el caudal de ciertos ríos peligra por la formidable llegada de agua por las lluvias. En la comunidad se han superado las 3.500 incidencias en las últimas 24 horas. Así lo ha detallado la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias en una nota, con información proporcionada por la Guardia Civil. Cádiz es la provincia con mayor número de avisos, con 795 incidencias coordinadas, seguida de Sevilla (654), Jaén (487), Granada (424), Málaga (345), Almería (366), Córdoba (289) y Huelva (180).

En la zona de Jerez de la Frontera (Cádiz), se ha alcanzado la cifra de 650 personas desalojadas como consecuencia de las borrascas. Aunque la situación "sigue siendo compleja", especialmente en los entornos gaditanos del Campo de Gibraltar, el río Guadarranque y la propia Jerez, la Junta andaluza ha subrayado que "no ha empeorado". el río Guadalete, en concreto, registra cotas por encima de los seis metros, afina Canal Sur. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha habilitado el polideportivo de Chapín, para atender a las familias desplazadas de sus viviendas de la mano de Cruz Roja.

En Granada, ha habido que desalojar a otras diez personas por un desprendimiento en Pinos Puente.

Daños en carreteras: lo que tienes que saber

El temporal de nieve y lluvia que azota la Península afecta a las 5:30 horas de este viernes a un total de 82 carreteras, todas ellas de la red secundaria, de las que 15 están cerradas a la circulación por la nieve y 36 por inundaciones.

Según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT), las zonas más afectadas por el temporal de nieve siguen siendo Aragón (especialmente, la provincia de Huesca), Castilla y León y las provincias andaluzas de Almería y Granada.

Carreteras cortadas por nieve:

Algunos tramos en 15 vías secundarias: la AL-5405, entre Granada y Almería; las A-395 y A-4025 en Sierra Nevada (Granada); la TE-68, entre Guadalaviar y el Valle Cabriel (Teruel); la ZP-5404, en Tarazona (Zaragoza); y la LN-8, en Asturias.

En Castilla y León están cortadas la DSA-191 en Candelario (Salamanca); y la ZA-103 en Zamora.

En Cáceres permanecen cerradas las CC-137, CC-224, CC-241, CC-242 y CC-437 y, en Navarra, la NA-2011 en Pikatua y la NA-2012 entre Muskilda e Irati.

Además, en 25 tramos de carreteras de las provincias de Almería, Granada, Huesca, Burgos, León, Salamanca, Lleida y Navarra es obligatorio el uso de cadenas para circular.

Destacan entre estas carreteras dos ramales de la Nacional 330, el N-330a, entre Canfranc-Estación y Candanchú, y el N-330b, en Candanchú, ambas en Huesca.

Carreteras cortadas por inundación:

Por otro lado, la lluvia ha provocado cortes en 36 carreteras secundarias, especialmente en Andalucía, donde la provincia de Cádiz es la más afectada, con 24 vías -ninguna de la red principal- en las que no se puede circular en alguno de sus tramos.

Tres de Granada, otras tres de Jaén, una de Córdoba, otra de Málaga y otra de Sevilla completan las 33 vías andaluzas afectas con cortes a la circulación por las inundaciones que han provocado las lluvias.

En Castilla y León en dos carreteras -las LE-5703 y LE-5705- hay cortes al tráfico por esa misma causa, y lo mismo ocurre en Extremadura en la BA-074 (Badajoz) y en la CC-146 (Cáceres).

Tráfico recomienda a los conductores que vayan a desplazarse por carretera que planifiquen su viaje y consulten el tiempo y el estado de las carreteras ante la lluvia, el viento y la nieve de la borrasca.

Y recuerda a los conductores que en estas circunstancias se recomienda dejar libre el carril izquierdo para que pasen vehículos de conservación de carreteras y quitanieves, prestar atención a los paneles, extremar la precaución y contar con el equipamiento adecuado.