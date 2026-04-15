"Regularizar: cuanta mejor redistribución, más progreso"
Regularizar a personas que ya están aquí trabajando, es un acto humanista, moral y económicamente necesario. Patronal, conferencia episcopal y resto de agentes sociales están de acuerdo en ello. Pero a VOX y PP no le viene bien. La derecha y ultraderecha buscarían rentabilizar un voto también de los inmigrantes que ya están aquí y que se sienten amenazados por otros inmigrantes porque les quieren hacer creer que ellos perderán derechos o que les quitarán algo.