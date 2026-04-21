Hace un comentario racista a uno de los camareros del restaurante: el dueño interviene y le da una lección que no olvidará

Un restaurante anónimo recibió una reseña negativa en la que un cliente insultó a uno de sus empleados empleando términos racistas. Concretamente, se quejaba de que todos los camareros fueran "panchitos".

La cuenta de X @SoyCamarero ha compartido el comentario, asegurando que muchas veces el "verdadero problema" de la hostelería es el cliente. "La atención es horrible y los nuevos están empanados, tienes que avisarles 30 veces", comenta este cliente anónimo.

Tras leer esta falta de respeto hacia sus empleados, el propietario del restaurante en cuestión no ha dudado en salir en su defensa: "Hay algo que no podemos ni vamos a dejar pasar: el uso de la palabra 'panchitos'".

"En este local no hay etiquetas. Hay personas. Personas que trabajan, que se esfuerzan cada día, que están aprendiendo y que, como todos en algún momento, están dando sus primeros pasos en el mundo laboral", recrimina el dueño.

"Equivocarse es parte del proceso"

"Entendemos que una experiencia pueda no haber sido la esperada y, como siempre, estamos abiertos a mejorar. Ese es nuestro compromiso. Pero hay una diferencia enorme entre una crítica constructiva y un comentario que falta al respeto y deshumaniza", continúa.

Y para cerrar su respuesta, el dueño asegura que "equivocarse mientras se aprende es parte del proceso". "Lo que no debería formar parte de ningún proceso es el desprecio", sentencia.

"Lo de 'panchitos', 'moros', 'machupichus' hay que desterrarlo cuanto antes", opina un usuario de X en los comentarios de la publicación, señalando a su vez que en los bares trabajan personas de diferentes nacionalidades.

"Lo mejor que tiene ese local es su personal. Tratemos a la gente por lo que son y no de donde son", añade este mismo usuario, que a su vez señala que en la mayoría de las ocasiones "el cliente es el problema" y "no sólo en hostelería".

"Todos hemos tenido un primer día en nuestra vida laboral y lo de 'panchito' retrata a quien lo dice y debemos hacer que no se sienta aceptado cuando intenta minusvalorar a otras personas", concluye otro usuario.