Corea del Norte abrirá en octubre el mayor centro comercial del país: 68.000 m² y productos importados de China para esquivar las sanciones internacionales

La fiebre de los centros comerciales llega a Corea del Norte. La república bajo la dictadura de Kim Jong-un abrirá una macrosuperficie comercial en octubre. Se tratará del mayor recinto del país para fines de ocio y comercio, con más de 68.000 metros cuadrados.

Para un país que presume de anticapitalista y que está sometido a la presión y a las sanciones de numerosos estados de todo el mundo, abrir semejante proyecto es un reto.

La ayuda de China ha sido clave para que salga adelante, tanto en su funcionamiento una vez abierto con la importación masiva de productos chinos como en la financiación inicial, repartida entre inversores del vecino régimen de Pekín y autoridades norcoreanas.

El nuevo centro comercial de Corea del Norte tendrá en China a su principal y casi único proveedor externo. Los planes para abrir el llamado "Mercado de Hwasong", a las afueras de Pyongyang, pasan por el 1 de octubre, cerca de tres años y medio después del comienzo de la construcción, allá por mayo de 2023.

Las imágenes satelitales mostradas por medios afines y redes reflejan que las obras están prácticamente a punto en los exteriores, con trabajo aún por delante en el interior del complejo.

Será un concepto de centro comercial diferente al que tenemos en España, con buena partte de su espacio para mayoristas y otro para distribución. Con todo, los planes del todopoderoso líder no son tan diferentes de los de otros gobernantes occidentales.

Tal y como avanzó el medio norcoreano NK News y complementa Le Monde, Kim Jong-un quiere introducir en Corea del Norte "estilos de vida modernos similares a los de los países vecinos". Igualmente, busca un desarrollo residencial en el que lleva años trabajando el régimen comunista.

En una reciente visita a la zona, el dictador prometió "más sectores de servicios" para satisfacer la creciente demanda pública en la zona de Hwasong donde en unos meses se inaugurará el centro comercial más grande del país.

Este proyecto ha venido acompañado de cierta relajación en cuestiones comerciales como la reducción de restricciones sobre los automóviles privados, la tenencia de mascotas o el consumo de videojuegos, cuestión hasta promovida por el gobierno nacional en un gesto sorprendente. Gestos que, no obstante, los críticos con el régimen y los países extranjeros califican de "propaganda".