Ayuso dice que Sánchez se reunió con "narcoestados" y un colombiano que vive en España le da una auténtica lección

Isabel Díaz Ayuso criticó la IV Reunión en Defensa de la Democracia, una cumbre progresista celebrada en Barcelona y encabezada por España y Brasil con Pedro Sánchez y Lula da Silva, junto a otros países como México, Colombia o Uruguay, entre otros, y con la presencia del presidente del Consejo Europeo, António Costa.

No le gustó ni un pelo y señaló, poco antes de que se iniciara, que fuera a reunirse con “narcoestados”. Comparó su encuentro con María Corina Machado, describiéndolo como una reunión “del mundo libre”, mientras que la cumbre, para ella, es una reunión de “narcoestados en torno al presidente Sánchez, que quiere erigirse como líder de una confederación de algunos países que no se caracterizan por ser democracias libres”.

"No podemos coquetear con países que no respetan las elecciones libres, a la oposición, a la labor sindical, la libertad de prensa, la expresión cultural, religiosa o de conciencia, o la labor independiente de los jueces", comentó Ayuso en una declaración ante los medios de comunicación.

"Impresentable y miserable"

En este sentido, el joven activista colombiano Jason González, quien se hace llamar @lordgzl en redes sociales, donde suma más de 50.000 seguidores, ha querido responder a las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, bastante ofendido.

Para González, hay que ser “impresentable y una miserable” para llamar narcoestados a países “que han elegido a su presidente democráticamente y que funcionan bajo las leyes de la democracia y que han demostrado que con democracia se pueden tener unas elecciones que sean justas y garantistas”.

"Cada día cae más bajo"

"Le debería dar vergüenza. Esa mujer cada día cae más bajo. Es absolutamente insoportable, reprochable y poco de fiar. No solo estoy decepcionado de ella, sino que pienso que es una persona que no puede estar más tiempo en el poder y que no debería tener más poder porque es una persona que, como tenga más poder, va a hacer daño", ha defendido, refiriéndose tanto al país como a la humanidad.

Y ha concluido afirmando que, si él fuese madrileño, se pensaría muy bien “si volver a votar a una persona como ella porque como política deja mucho que desear”.