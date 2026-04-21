El guion de 'Annie Hall' o míticas prendas de Ralph Lauren, entre los objetos personales de Diane Keaton que saldrán a subasta

El 11 de octubre de 2025 el mundo entero lloró la muerte de Diane Keaton a los 79 años. Seis meses después del fallecimiento de la protagonista de películas como Annie Hall y El padre de la novia, se pondrán a la venta sus objetos personales, entre los que destacan el guion de la película de Woody Allen que la convirtió en estrella o la ropa de Ralph Lauren con la que afianzó su personalidad en Hollywood.

Bonhams, la casa de subastas encargada del evento, ha revelado que “entre los elementos destacados reconocibles se incluyen una corbata de lunares de Ralph Lauren, valorada entre 100 y 200 dólares, así como un clásico sombrero bombín negro, estimado entre 400 y 600 dólares: piezas emblemáticas que reflejan directamente la estética singular y ampliamente imitada de Keaton”.

La subasta, llamada Diane Keaton: The architecture of an icon, tendrá lugar el 8 de junio en Nueva York. La colección de piezas será una "selección curada de arte, interiorismo, moda icónica, objetos personales y creativos de la aclamada actriz, cineasta, escritora e icono de la moda”.

Por otra parte, se desarrollará la subasta online, The Diane Keaton Collection, que estará dividida en tres partes: Taylored & Timeless, que se celebrará del 31 de mayo al 9 de junio y explorará el reconocido vestuario de la actriz; At home with Diane, del 1 al 10 de junio, que mostrará muebles y objetos de interiorismo; y Chapters of an Edited Life, del 1 al 11 de junio, en la que se incluirán obras de arte, como collages y fotografías de Keaton.

Además de participar en muchas de las películas más aclamadas del cine de Hollywood, Keaton también era artista, diseñadora de moda y adoraba el interiorismo. Era famosa por comprar y reformar viviendas, vendiéndolas con un beneficio considerable.

Ella era una figura amada por Hollywood y esta subasta será una forma de dar una segunda vida a los objetos que formaron parte de la de ella.