Confirmado por DARPA: la sangre en polvo para heridos en combate funciona en animales y podría estar lista para soldados en 2029, si se resuelve antes el coste

La investigación militar estadounidense acaba de cruzar una línea clave. DARPA ha confirmado que su proyecto de sangre en polvo ya funciona en animales y podría llegar al campo de batalla en 2029. El objetivo es salvar vidas cuando no hay acceso a transfusiones rápidas. El obstáculo también lo es: el coste y la viabilidad industrial.

El avance no es menor. Durante años, el mayor problema en combate no ha sido solo la gravedad de las heridas, sino el tiempo. Sin sangre disponible en minutos, las probabilidades de supervivencia caen en picado. Y ese escenario es cada vez más probable.

El fin de la "hora dorada" en la guerra moderna



Durante las guerras de las últimas décadas, especialmente en Afganistán e Irak, el ejército de EEUU contaba con una ventaja clave: la evacuación rápida. Los heridos podían ser trasladados en helicóptero a hospitales en menos de una hora, lo que se conoce como la "hora dorada".

Ese modelo está en riesgo. Conflictos recientes como el de Ucrania han demostrado que los helicópteros son vulnerables, los drones dificultan los rescates, las líneas del frente son más inestables y el acceso a infraestructura médica es limitado.

Además, en escenarios futuros como posibles conflictos en el Pacífico, la dispersión geográfica complica aún más la logística sanitaria.

Cómo funciona la sangre en polvo



El programa, conocido como FSHARP, busca crear un sustituto de sangre completo en formato deshidratado. Su ventaja principal: puede almacenarse a temperatura ambiente y transportarse fácilmente.

El sistema funciona así:

El polvo se guarda en bolsas de doble cámara.

En una de ellas hay agua estéril.

Antes de usarla, se mezclan ambos componentes.

En segundos, se obtiene una solución lista para transfusión.

Estas bolsas están diseñadas para resistir condiciones extremas, lo que permite a los soldados llevarlas en su propio equipo. Según explica el teniente comandante Robert Murray, responsable del programa, el objetivo es disponer de sangre "en el momento exacto" en que se necesita, como dijo en una audiencia ante el Congreso. En casos de hemorragia grave, los primeros minutos son decisivos.

Ventaja clave: sangre completa, no por partes

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que no se trata de componentes separados. A diferencia de los sistemas actuales —donde plasma, glóbulos rojos y otros elementos se gestionan por separado—, esta tecnología busca replicar sangre completa.

Esto simplifica el proceso en situaciones de emergencia, donde no hay tiempo ni medios para mezclar componentes de forma manual.

Del laboratorio al campo de batalla: el gran reto



DARPA asegura que los resultados ya han sido positivos tanto en laboratorio como en animales. El siguiente paso es más complejo: pasar a pruebas en humanos y superar la aprobación de la FDA. Pero el mayor problema no es solo científico. Es económico.

Actualmente, el negocio de la sangre —incluso la convencional— tiene márgenes bajos. Muchos hospitales ya operan con dificultades en este ámbito. Introducir una alternativa sintética sin garantizar su rentabilidad podría frenar su adopción.

Murray lo resume diciendo que no basta con que funcione, sino que tiene que ser viable para quienes la fabriquen y utilicen.

Un problema de escala en guerras futuras



El trasfondo de este desarrollo es preocupante. Expertos militares advierten que en un conflicto de alta intensidad, EEUU podría enfrentarse a cifras muy elevadas de bajas.

El cirujano y coronel retirado Jeremy W. Cannon estimó en el Congreso que hasta 1.000 soldados al día podrían morir o resultar heridos en escenarios como el Pacífico. Y añadió un dato clave: uno de cada cuatro podría fallecer no por la herida en sí, sino por falta de preparación médica.

Soluciones temporales y el plan a largo plazo



Mientras tanto, el ejército está formando unidades para realizar transfusiones de emergencia en el propio campo de batalla, lo que se conoce como "bancos de sangre móviles". Es una solución útil, pero limitada.

Depende de que haya donantes compatibles disponibles en ese momento. Y en combates intensos, eso no siempre ocurre. Por eso, la sangre en polvo se presenta como una posible solución estructural. Una que podría cambiar la medicina de guerra si logra superar los obstáculos regulatorios y económicos.

Una tecnología con potencial más allá del ejército



Aunque el desarrollo está impulsado por necesidades militares, su impacto podría ir mucho más allá. En situaciones de emergencia civil, desastres naturales o zonas sin acceso a hospitales, disponer de sangre portátil y estable podría marcar la diferencia.

Por ahora, todo depende de una pregunta clave: si esta tecnología puede pasar del laboratorio a la realidad sin quedarse por el camino.