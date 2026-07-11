El emotivo homenaje de David Bisbal a las víctimas del incendio de Los Gallardos

En el marco del Weekend Beach Festival, uno de los festivales más importantes en la Costa del Sol, el cantante David Bisbal expresó su apoyo a todas las víctimas del incendio ocurrido el pasado jueves 9 de julio en Los Gallegos, Almería.

Bisbal, quien es almeriense de nacimiento, detuvo por unos minutos su concierto en Málaga para manifestar su total solidaridad con los afectados. “Nuestra tierra, Andalucía, pues vive un momento, que no sabes cómo reaccionar. Estamos todos aquí de fiesta, pero al mismo tiempo llorando por las víctimas de ese incendio que se ha producido en mi tierra, Almería, en vuestra tierra, Andalucía”, apunta.

"Es muy difícil porque también es verdad que la música siempre ha sido un hilo conductor para que esa tristeza también la convirtamos. Desde aquí sí vamos a ser solidarios con las víctimas, los familiares, con sus amigos y mucha fuerza para nuestra tierra, Andalucía, nuestra tierra Almería", complementa.

Cabe recordar que el incendio ha arrasado ya unas 6.600 hectáreas y ha obligado a evacuar a más de 1.400 personas. El fuego, considerado uno de los más graves registrados en Andalucía, ha causado al menos 12 fallecidos y varios heridos. Centenares de efectivos terrestres y aéreos siguen trabajando en la zona para estabilizar el perímetro y evitar nuevos avances de las llamas.