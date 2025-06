A Gonzalo Miró no le hace falta nombrar a Ayuso para soltar una palabra muy rotunda en el País Vasco

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cumplió su promesa y abandonó este viernes la reunión de la Conferencia de Presidentes durante la intervención del lehendakari, Imanol Pradales, que se dirigió al resto de autoridades presentes en este foro multilateral en euskera y se mantuvo fuera mientras hablaba en catalán Salvador Illa, el presidente de Cataluña.

Esa fue la promesa que realizó el pasado jueves en la Asamblea, donde enfatizó en que "no usaría pinganillo" y que "en caso de que no se usara el catalán, se levantaría de la mesa para no promover el provincianismo".

Tras esta polémica Gonzalo Miró no ha necesitado nombrar esta mañana a Ayuso para dirigirle un mensaje muy claro. Durante su intervención en un acto de la Fundación Ramón Rubial en Bilba ha comenzado deseando buen día a los presentes en euskera.

A continuacón, ha agregado: "Me hubiera encantado poder agradecer estos dos minutos, que no sé si serán tantos, en euskera, sobre todo para que no penséis en el País Vasco que en Madrid somos todos igual de catetos".

"El agradecimiento de decir lo que pienso lo recibo en la calle, la gente, realmente ese es el mejor premio, cuando hay gente que no tiene la voz de ponerse delante de una cámara o de un micrófono de radio y te paran y te dicen que piensan como tú, que no aflojes, que sigas dando caña, eso da mucha energía para seguir, para no tirar la toalla y este premio he de decir que también. Esto me da fuerza cuando hay momentos en los que dices que no merece aguantar todo esto, pues resulta que sí merece la pena", ha concluido.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.