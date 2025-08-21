A Óscar Puente no le ha hecho falta ni una hora para dejar una de las réplicas del día a lo que ha dicho Elías Bendodo

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha necesitado sólo 15 minutos para dar una de las réplicas del día a lo que el vicesecretario de Coordinación Autonómica del Partido Popular, Elías Bendodo, ha dicho este jueves sobre la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones.

En declaraciones a los medios de comunicación, Bendodo ha cargado duramente contra Barcones. "Se supone que es una profesional que debe hablar sobre cuestiones técnicas sobre cómo colaborar para la extinción de los incendios", ha explicado en la primera parte de su intervención.

"Pero no, la directora de Protección Civil es una pirómana más y se ha dedicado a insultar a los gobiernos autonómicos ya sí es imposible solucionar los problemas", ha asegurado el vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP.

Tras ello, Virginia Barcones ha sido preguntada por lo que había dicho Bendodo y ha respondido. "Como una reflexión... ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué vale para desacreditar a una persona? ¿Hasta dónde llega la crítica política? Yo admito que se pueda hacer cualquier manifestación sobre la gestión que se ha hecho desde Dirección Civil y la asumo, asumo todo, cualquier cosa, cuando tengamos que dar cuentas", ha asegurado.

Pero menos de una hora después de las polémicas palabras de Bendodo, Óscar Puente ha reaccionado de una forma contundente, muy fiel a su estilo. "¿Ha dicho eso? Nahh. No me lo creo. Con lo estupendos que se pusieron con mis tuits no pueden haber hecho eso", ha ironizado.