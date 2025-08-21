Bendodo llama "pirómana" a Virginia Barcones y ella replica de inmediato: "¿Hasta dónde vamos a llegar?"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica del Partido Popular, Elías Bendodo, ha criticado duramente a la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, quien acusó el pasado miércoles a Extremadura, Castilla y León y Galicia de pedir "imposibles" para extinguir los incendios.

"Se supone que es una profesional que debe hablar sobre cuestiones técnicas sobre cómo colaborar para la extinción de los incendios, pero no, la directora de Protección Civil es una pirómana más y se ha dedicado a insultar a los gobiernos autonómicos y así es imposible solucionar los problemas", expresó Bendodo en un canutazo ante la prensa.

Barcones ha respondido a una pregunta de una periodista sobre estas palabras y no ha dudado en decir lo que piensa: "Me parece tan fuerte, tan fuerte, tan poco responsable y hasta tan poco ético... A cualquier persona que a lo largo de estos 11 días, y creo que mi estado físico así lo demuestra, ha hecho lo habido y por haber, por ayudar, sumas esfuerzos, para que todo funcione bien... Llamarle pirómano...".

"Como una reflexión... ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué vale para desacreditar a una persona? ¿Hasta dónde llega la crítica política? Yo admito que se pueda hacer cualquier manifestación sobre la gestión que se ha hecho desde Dirección Civil y la asumo, asumo todo, cualquier cosa, cuando tengamos que dar cuentas", ha añadido.

"Como ustedes ven, he traído papeles, informes y comunicaciones, sé lo que digo, tengo prueba de todo lo que digo y voy a seguir defendiendo la actuación del Sistema Nacional de Protección Civil, peor de verdad, un poco de serenidad y responsabilidad, porque en estos momentos a cualquier responsable, del ámbito que sea, llamarle pirómano...", ha razonado

"Me está acusando de un delito, ¿hasta dónde vamos a llegar? Hay miles y hombres de mujeres que han tenido que abandonar sus casas, que han visto como las llamas se llevaban sus casas, el bosque, el pasto del que comen sus animales... Y sigue ardiendo. Por favor, aquellos que no aportan, que se aparten", ha concluido.