A Rosa Villacastín le llama la atención la reacción de Pablo Motos a las palabras de Nacho Cano y saca esta conclusión

Este martes el revuelo llegó por partida doble, sobre todo por las palabras que Nacho Cano pronunció durante El Hormiguero frente a Pablo Motos, que se quedó sin palabras. En las redes sociales muchos lo han visto como una incitación "veladamente a un intento de golpe de Estado".

"Me importa que todos sepáis que estamos jodidos. Esta es la cartilla de la Guardia Civil del Duque de Ahumada en 1945, es un código de honor que recomiendo a todo el mundo que lo lea", advirtió Cano mientras enseñaba ante las cámaras el sobre blanco.

"Creo firmemente que los únicos que nos pueden sacar de esta ruina son esta gente. Estamos en momento muy mal", razonó después. Fueron tal sus palabras que incluso se dirigió a Motos ofreciéndole disculpas a medias: "Perdona, no sé si he sido demasiado... Pero es lo que tengo en el corazón".

No fueron las únicas palabras que levantaron la polémica, pero que sí generaron más reacciones de usuarios de redes sociales y de propias personalidades como el exjugador de baloncesto Juanma Iturriaga: "Madre mía, qué ida de olla tan bestial".

La escritora y periodista Rosa Villacastín también se ha pronunciado al respecto, pero ha ido más allá y ha puesto el punto de mira en la reacción de Pablo Motos: "Será porque está de acuerdo con lo que dice su invitado. Broncano contestó a Mariló con el tema de los toros. Se puede contestar, porque el que calla otorga".

Villacastín se ha referido en su comparación a las palabras de Mariló Montero sobre los toros durante La Revuelta, pidiendo que volvieran a la televisión pública y que el animal "no sufre". Broncano no dudó en replicar: "Si os gusta, os gusta, pero al animal se le está maltratando, sí o sí. Se le está maltratando, la gente muy taurina debería ir de cara y decir 'se le maltrata, pero no mucho'".