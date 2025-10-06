A Sandra Barneda le basta un minuto para hacer la crítica más aplaudida: "La sociedad en este sentido no ha avanzado"

Un animal de compañía es ya todo un miembro más de la unidad familiar y, por eso, en muchas ocasiones es muy difícil no llevarlo contigo cuando te vas muchos días de viaje.

Pero que tu masota sea tu acompañante de viaje no siempre es una tarea sencilla, como bien ha contado la presentadora Sandra Barneda, quien ha hecho una crítica pública de lo más aplaudida.

"Sandra Barneda quejándose de las condiciones para viajar con mascotas. ELLA ES PERFECTA, ¿me oís?", ha tuiteado la usuaria @elojoquetodolv a través de su cuenta de X, justo antes de compartir el vídeo de la periodista.

"Yo os tengo que decir algo que estoy muy indignada. Cuando decís que la sociedad avanza, pues veo que la sociedad en este sentido no ha avanzado, o al menos las aerolíneas", ha comenzado censurando Barneda.

"Estoy viajando con Leo en avión y aparte de pagar más de 100 euros el billete, no tienen derecho a nada. Y prácticamente tienes que bueno, que no se note el perro", ha relatado la presentadora.

"Tiene que ir debajo de tu asiento, ni siquiera es un asiento especial. Tú no puedes hacer ni el checking, tienes que ir allí, no puedes elegir asiento... Normalmente te ponen en ventanilla, o sea, al final de todo", ha explicado la periodista, indignada.

"'La mochila déjala abajo'. Y entonces le digo: No, tiene que ir arriba porque tengo un perro. Luego me tocó un señor en medio. ¿Qué haces cuando no caben las piernas hacia adelante? Pues haces así", ha comentado, haciendo e gesto de abrir las rodillas.

"Le dije: Es que hay un perro abajo. 'Pues no cabe'. Digo: Es mi asiento. Lo que no me caben son mis piernas y el perro. 'Ya, pero es que yo no sabía que viajaba con un perro'. La azafata: 'Bueno, perdone...'. ¡Excusándole al hombre!", ha contado la presentadora, exponiendo la situación.

"Si se demuestra que estamos viviendo en una sociedad donde los animales de compañía tienen unos derechos y los dueños tenemos unas obligaciones, tendrían que empezar ya a realmente facilitar que los perros puedan viajar, pero no de cualquier manera", ha afirmado Barneda.

"O sea, no puedes considerar 'ah, son seres que sienten', pero no facilitas para que exista una regulación donde tanto en el tren como en el viaje pues tengan su espacio", ha añadido la periodista.

"Tiene que cambiar, porque hay una necesidad social. Es una reflexión que hago porque me estoy encontrando con eso, seguramente os ha pasado y entonces también os pregunto que qué hacéis vosotros", ha concluido la presentadora.