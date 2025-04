Acude a una entrevista de trabajo y lo que cuenta de la conversación es tela: indignado es poco

El joven usuario de TikTok @Aledoomingueez ha publicado un vídeo indignado (y no es para menos) tras una entrevista de trabajo a la que ha acudido, sobre todo por lo que le decía el entrevistador, con una conversación cada vez más surrealista.

La entrevista la hicieron a dos candidatos a la vez, él incluido. "Parecía Donald Trump, madrileño, empieza a decir 'hola, pareja de dos', riéndose, me preguntó de dónde era, le dije Estepona, me respondió que donde la reina, y yo: sí, Ana Mena. Y me dice: no, Rocío Jurado, Ana Mena ha llegado donde ha llegado porque se ha liado con un tío", ha relatado.

Al otro joven, por tener una letra "más fea de lo normal" y el entrevistador, tal y como cuenta Ale, le pidió que rellenara de nuevo un papel con la letra en mayúscula porque "el que lee este papel es mujer".

"A mí no me han dicho eso en una entrevista en mi vida", ha explicado. Para colmo, tras preguntarle por las condiciones laborales, reaccionó todavía peor, porque le dijo que no se las podía decir. "Me dijo que ellos no funcionan así, que esto es una entrevista, una sesión informativa...", ha revelado.

La conversación acabó siendo un sinsentido y el usuario se acabó indignando y cansando: "Me he ido a la mitad de la entrevista, y me la pela, yo no merezco esto, que me traten así, que denigren a las mujeres y que no me digan las condiciones laborales, estoy en mi derecho".

Los usuarios han reaccionado apoyándole en masa: "Si así es la entrevista, como será el trabajo...".