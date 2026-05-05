Acusan a Carles Tamayo de ser "una herramienta del PSOE" por su documental en TVE y su respuesta arrasa

El reconocido periodista y youtuber Carles Tamayo ha sido noticia en los últimos días tras la emisión del programa Se nos ha ido de las manos, presentado por él mismo en TVE y en cuya primera entrega abordó el problema de la vivienda en España.

El joven catalán ha contado que ha sido objeto de las críticas del "brazo mediático del poder" tras este reportaje donde se denuncia la especulación que llevan a muchos inversores con bienes inmuebles sin importarles las consecuencias que puede tener para las familias.

"Como era de esperar, el primer capítulo de Se nos ha ido de las manos ha hecho rabiar al brazo mediático del poder económico", afirma Carles Tamayo en un video compartido en sus redes sociales.

"No han tardado en pronunciarse para desacreditar nuestro trabajo", añade antes de mostrar unas imágenes de un tal Sergio, quien critica el contenido del reportaje pese a que "ni siquiera parece haberse visto el capítulo completo", como él mismo reconoce.

"Le compran el relato a ciegas"

"Esto no le impide estar mucho rato construyendo una narrativa alternativa que nada tiene que ver con la realidad", expone Carles Tamayo, quien pone de ejemplo este caso para evidenciar las críticas que ha recibido en los últimos días.

Concretamente, este hombre llamado Sergio se pregunta cómo se sentirá Tamayo "al ser una herramienta del PSOE". "Parece que soy una herramienta del PSOE, y según él en el capítulo parece que mostramos la parte que le interesa al PSOE, a la izquierda y al progresismo", comenta el periodista.

"En el documental profundizamos en pisos que están en Málaga, ciudad gobernada por el PP, pero también en muchos edificios que están en Barcelona, ciudad gobernada por el PSC", contextualiza Tamayo.

Al hilo de esto, y poniendo de nuevo las críticas de este hombre como ejemplo, el presentador de Se nos ha ido de las manos: "No dudo que Sergio no haría este ridículo si: Uno, hubiera visto el documental; y dos, le diera vergüenza mentir".

"Pero lo hace porque sabe que le compra el relato a ciegas por muy burdas que sean las mentiras. Desacreditar al mensajero porque el mensaje del documental da igual, ni lo van a ver", resume Tamayo.