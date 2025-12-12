Andrés Millán, abogado, desmonta creencias sobre el número de pagas: "Si en enero me pudieran dar 15.000 pavos, sería lo ideal"

El debate sobre si es mejor cobrar el salario en 12 o en 14 pagas vuelve a escena en un momento en que la inflación persistente, el encarecimiento de los bienes esenciales y la necesidad de planificar cada euro condicionan la economía de miles de familias.

En España, las pagas extraordinarias siguen siendo una tradición profundamente arraigada, pero no siempre bien comprendida. Así lo sostiene Andrés Millán, abogado laboralista y divulgador jurídico con más de 3,5 millones de seguidores, que ha cuestionado la utilidad real de mantener un sistema de 14 mensualidades.

Millán afirma en su cuenta deTikTok @lawtips que elegir entre 12 o 14 pagas no modifica en absoluto la cuantía anual que percibe un trabajador. “Que no se puede cobrar en 15 pagas el salario, que si no lo haría así”, comenta irónicamente al explicar que el marco legal fija la equivalencia anual independientemente del número de mensualidades.

Las palabras de un experto

Para él, no existe ninguna ventaja real en repartir el mismo dinero en más pagos. “¿Tiene algún sentido? Absolutamente ninguno desde el punto de vista de administrar tu dinero”. El abogado recuerda que la ley obliga a que el salario anual sea idéntico en cualquier modalidad. “Tanto si cobras en 12 como en 14, el cómputo anual por ley tiene que ser exactamente el mismo”.

Para hacerlo comprensible, Millán expone un caso directo: “Si ganas 20.000 euros, te tienen que pagar esos 20.000 euros, ya sea en 12 como en 14 pagas”. Luego añade un ejemplo más ilustrativo: “Imagínate que cobras 24.000 euros al año: en 12 pagas, cobras 2.000 euros cada mes. Fin". “Si fuera en 14, cobrarías 1.700 euros al mes y luego tendrías dos pagas extra de 1.700 euros en junio y diciembre”.

La conclusión a la que llega Andrés Millán con este ejemplo es tan simple como evidente. “Lo único que estás haciendo es dejar más dinero en la empresa para cobrarlo más tarde”, dice tajantemente.

El valor del dinero en el tiempo

Millán fundamenta su postura en un principio básico: el valor temporal del dinero. En un entorno inflacionista, disponer antes del salario reduce la pérdida de poder adquisitivo y permite obtener rentabilidad. “Si en enero me pudieran dar 15.000 pavos, si tengo el mínimo conocimiento financiero y de administrar mi capital, sería lo ideal”, afirma.

Esa disponibilidad anticipada permitiría invertir los fondos o destinarlos a objetivos a medio plazo, algo que, según Millán, la mayoría de los ciudadanos no contempla por falta de educación financiera.