La Policía alerta de la estafa de la 'carta oficial': si te llega, tírala directamente a la basura

Las estafas online continúan aflorando en la red, un territorio donde los ciberdelincuentes aguzan el ingenio para innovar nuevas formas de estafar a los ciudadanos. Una de las más comunes es el "phising", un tipo de ciberataque donde los criminales se hacen pasar por entidades confiables para robar información confidencial a través de correos, mensajes o llamadas falsas.

En los últimos días, Policía Nacional ha alertado de una "carta oficial" que está circulando con membrete de Centro Nacional de Inteligencia y de la Policía. La misiva, con el título "Informe de inteligencia", alerta al ciudadano de que ha participado en actividades "ciberdelictivas" relacionadas con "pornografía infantil, pedofilia o exhibicionismo, entre otros delitos.

"Te quieren asustar para que piques", alerta Policía Nacional, que desde su cuenta de X aseguran que la carta es falsa y que no la están enviando ellos. "Si te llega, directamente a la basura", recomiendan. La carta, pese al tono formal y su aspecto institucional, contiene algunos aspectos que resultan sospechosos.

En el último párrafo señalan que el receptor "debe responder a estos cargos en un plazo de 48 horas a partir de la recepción de esta carta". Asimismo, informan que el incumplimiento les obligará "a solicitar una orden de detención para su detención y enjuiciamiento". Cuestiones que no corresponden a la forma de proceder de Policía Nacional, que en ningún caso informaría previamente de su detención al presunto delincuente.

La estafa de las monedas

Recientemente, Policía Nacional también ha alertado de que están circulando muchas monedas falsas, especialmente de dos euros. Para diferenciar las auténticas de las que no lo son, aportan tres trucos y consejos para evitar que te den "gato por liebre".

"¿Sabrías identificar cuál de estas dos es la moneda falsa?", pregunta la Policía en su cuenta de X, donde adjunta una imagen de dos monedas, una auténtica y otra falsa. Además, aportan dos recomendaciones a seguir para evitar la estafa: "Revisa siempre el tacto, el peso y el relieve y comprueba el borde y el brillo".